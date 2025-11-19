अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

प्रवासी समुदाय की सफलता भारत की वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है : डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 19, 2025, 08:40 AM

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने डिजिटल इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और आर्थिक गतिशीलता में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रवासी समुदाय भारत की यात्रा का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं।

डॉ. पेम्मासानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रवासी समुदाय की सफलता भारत की वैश्विक पहचान को बढ़ाती है। उनके द्वारा किए गए निवेश अवसरों को पैदा करते हैं और उनके बच्चे दो संस्कृतियों के बीच भविष्य के सेतु का काम करते हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने अजरबैजान के बाकू में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया और 1,000 से अधिक व्यक्तियों की सभा की सराहना की। इस सभा का हिस्सा अंतरराष्ट्रीय तेल एवं गैस, आतिथ्य और कमोडिटी ट्रेडिंग क्षेत्रों के पेशेवर और 380 विश्वविद्यालय के छात्र बने थे।

उन्होंने कम्युनिटी की एकता की सराहना की और कहा कि यह एकता अलग-अलग संगठनों की स्थापना में दिखाई देती है, जिसमें उन्होंने इंडियन अजरबैजान एसोसिएशन, अजरबैजान तेलुगू एसोसिएशन, बाकू तमिल संघम और इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ अजरबैजान का जिक्र किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री पेम्मासानी ने कहा कि यह सभा मॉडर्न, रेजिलिएंट और महत्वाकांक्षी भारत का चेहरा है,जो अपने देश से हजारों मील दूर होने के बावजूद भी अपनी विरासत में गहराई से समाया हुआ है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ऑयल एंड गैस से लेकर आतिथ्य सत्कार तक, हर व्यक्ति की यात्रा उस शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है जो ग्लोबल इंडियन फैमिली को परिभाषित करती है।"

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने बाकू में प्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित किया।

उन्होंने ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी दोहरी पहचान को गर्व से अपनाएं और भारत के प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न मल्टीकल्चरल आउटलुक से जोड़ें। उन्होंने भारतीय समुदाय से जुड़े रहने, ज्ञान साझा करने, युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन करने और भारत की विकास यात्रा में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने समुदाय को विश्वास दिलाया कि भारत के द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...