प्रधानमंत्री मोदी ने जापान फोरम में देश की राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता पर दिया जोर, कहा -दुनिया की निगाहें भारत पर टिकीं

Aug 29, 2025, 10:51 AM

टोक्यो, 29 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आर्थिक मंच की बैठक में देश की राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता और तेज विकास का हवाला देते हुए मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जापान के साथ साझेदारी की वकालत की।

इंडिया-जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया न केवल भारत पर नजर रख रही है, बल्कि देश पर भरोसा भी कर रही है, क्योंकि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत में पूंजी केवल बढ़ती नहीं है, बल्कि इसमें कई गुना तेजी से वृद्धि होती है।"

उन्होंने आगे कहा, "आप सभी पिछले 11 वर्षों में भारत में हुए विकास और परिवर्तन से अवगत हैं। भारत में राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता और पूर्वानुमानशीलता है। आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द, यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह टोक्यो पहुंचे और 15वें इंडिया-जापान एनुअल समिट में भाग लेने के लिए अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करने और जापानी समाज में सार्थक योगदान देने की प्रतिबद्धता की सराहना की।

15वें इंडिया-जापान एनुअल समिट में भाग लेने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर टोक्यो पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

29-30 अगस्त की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

दोनों लीडर्स द्वारा भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जलवायु कार्रवाई और इनोवेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जापान में अपने कार्यक्रमों के समापन के बाद, प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए चीन रवाना होंगे।

--आईएएनएस

एसकेटी/

