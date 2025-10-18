प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सालों में भारत को विकास के एक अलग पथ पर अग्रसर किया : गौतम सिंघानिया

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। रेमंड समूह के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में शानदार काम किया है। उन्होंने भारत को एक अलग राह पर ला खड़ा किया है और अब तक उन्होंने जो कुछ किया है, उसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए।

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के मौके पर आईएएनएस से बात करते हुए, सिंघानिया ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े समर्थक हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि उनके नेतृत्व में देश को अपनी जगह मिल गई है।

भारत के मध्यम वर्ग और उपभोग क्षमता की सराहना करते हुए, रेमंड समूह के अध्यक्ष ने कहा कि इसने भारत को कोविड-19 महामारी के दौरान भी विकास करने में मदद की है।

सिंघानिया ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "भारत के उपभोग की कहानी बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे पास एक लचीला मध्यम वर्ग है। जब कोविड आया, तो दुनिया प्रभावित हुई, लेकिन भारत बच गया क्योंकि हमारे पास एक बहुत मजबूत मध्यम वर्ग है।"

उन्होंने कहा कि हम कोविड के दौर में दुनिया से बच गए, और उस समय हमारे पास ज्यादा निर्यात भी नहीं था।

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की मजबूत उपभोग की कहानियां भारत को अपनी वृद्धि को लगातार मजबूती से जारी रखने में मदद करती हैं।

सिंघानिया ने कहा कि हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों ने आवश्यक उत्पादों को कम करके दायरे में ला दिया है, जो एक अग्रणी पहल है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले महीने सरकार द्वारा घोषित जीएसटी सुधार अभूतपूर्व रहे हैं। आप पहले से ही बढ़ी हुई खपत देख रहे हैं, खासकर ऑटो सेक्टर आदि में।"

उन्होंने आगे कहा, "जीएसटी सुधार जरूरी थे और इन्हें समय पर लागू किया गया है। जीएसटी सुधारों में अमेरिका की टैरिफ वृद्धि की चिंताओं को बेअसर करने की क्षमता है। काफी हद तक, यह टैरिफ संबंधी मुद्दों का समाधान करेगा, और मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूं।"

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के क्षेत्रीय सीईओ (भारत) सचिन जैन ने कहा कि भारत वास्तव में विकास के मामले में सबसे आगे है और हम सभी इस अद्भुत देश में इस समय में होने के लिए भाग्यशाली हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि हमारा देश न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी हैं। अगले दो दशकों में हमारे देश में जो होने वाला है, वह अद्भुत होगा। यह कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया।

जैन ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत विजन भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय के पास खर्च और निवेश करने के लिए प्रति वर्ष 12,000 से 15,000 डॉलर होंगे।

