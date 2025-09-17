प्रधानमंत्री मोदी के सामने तैयार होकर जाना पड़ता है : कुमार मंगलम बिड़ला

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। पीएम के जन्मदिन पर व्यापार जगत के दिग्गजों ने उनसे जुड़े अपने अनुभव साझा किए हैं।

कुमार मंगलम बिड़ला ने सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो में कहा, प्रधानमंत्री हमेशा अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। वह हमेशा निजी क्षेत्र से अधिक निवेश की उम्मीद करते हैं। वह अगर कुछ आप से पूछते हैं, तो बड़े ध्यान से आपकी बात सुनते भी हैं। उनसे मिलने से पहले आपको पूरी तरह तैयार होना पड़ता है। आपके उनके सामने गलती नहीं कर सकते। उनके प्रश्न हमेशा प्रासंगिक होते हैं। उन्हें उनके उत्तर भी पता होते हैं, लेकिन वह दूसरों से उस जवाब को सुनना चाहते हैं।"

उन्होंने एक निजी अनुभव शेयर करते हुए कहा, "वाइब्रेंट गुजरात के एक कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। मेरे ग्रैंड फादर का 93वां जन्मदिन था। उसके लिए मुझे कोलकाता जाना था। मैंने अपनी अनुपस्थिति के बारे में उन्हें सूचित कर दिया था। उन्होंने मेरे ग्रैंड फादर को जन्मदिन की बधाई देने के फोन किया था। उनके इस व्यवहार ने मेरे पूरे परिवार का दिल जीत लिया था।"

उद्योगपति सुनील मित्तल ने सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो में कहा, "ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के नेताओं की बात सुनने और देश के लिए उपयोगी विचारों को तुरंत समझने और उन्हें आगे बढ़ाने की अपनी अनूठी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसका एक प्रमुख उदाहरण उनकी जापान यात्रा है, जहां उन्होंने जापानी निवेशकों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एकल-खिड़की निकासी डेस्क बनाने का वादा किया था। इस कदम ने भारत में निवेश के बारे में उनके दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया।"

उन्होंने कहा, "गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में अपनी तरह की पहली परियोजना, वीसैट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़कर जमीनी स्तर पर विकास का बीड़ा उठाया था। इसने एक मजबूत नींव रखी और समावेशी प्रगति के लिए तकनीक के उपयोग के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।"

--आईएएनएस

पीएके/