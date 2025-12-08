अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

प्रॉफिट बुकिंग के चलते एमसीएक्स पर सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 08, 2025, 06:26 AM

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। हाल की रैली के बाद ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की ओर रुख किया, जिसके चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोमवार के कारोबारी दिन सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

यह गिरावट स्पॉट मार्केट में कमजोर मांग के बीच देखी गई। हालांकि, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और इस हफ्ते अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती को लेकर निवेशकों की उम्मीद ने गिरावट को सीमित कर दिया।

शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 0.04 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1,30,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थीं।

एक्सपर्ट्स ने कहा, "एमसीएक्स गोल्ड एक उभरते चैनल पैटर्न में बना हुआ है और वर्तमान में 1,30,300– 1,30,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसे 1,32,250 रुपए के आसपास रिजेक्शन का सामना पड़ा है, जो कि अब प्रतिरोध का काम कर रहा है।"

एमसीएक्स पर सिल्वर की मार्च वायदा कीमतें 1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1,81,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं।

पिछले सेशन में एक मजबूत तेजी के बाद यह गिरावट देखी जा रही है, जब सोना वायदा 0.30 प्रतिशत की बढ़त के बाद 1,30,462 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और चांदी वायदा लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर 1,83,408 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ, जो दिन के दौरान 1,85,234 रुपए के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पंहुच गया था।

कीमती धातुओं की कीमतें अत्यधिक अस्थिर बनी हुई हैं क्योंकि अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) मीटिंग के नतीजे इस हफ्ते 10 दिसंबर को आएंगे और निवेशकों को नतीजों का इंतजार है।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपने नीतिगत निर्णय की घोषणा ऐसे समय में करने जा रहा है जब इकोनॉमिक इंडीकेटर मिश्रित संकेत दे रहे हैं।

पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडीचर (पीसीई) प्राइस इंडेक्स इस वर्ष अगस्त और सितंबर में 0.3 प्रतिशत बढ़ा, जो कि फेड का मुद्रास्फीति माप है। सालाना आधार पर यह अगस्त के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 2.8 प्रतिशत हो गया, जो मुद्रास्फीति के थोड़े बढ़े होने का संकेत देता है।

इसी समय ब्याज दरों में बढ़ती उम्मीदों के चलते अमेरिकी डॉलर पर भी दबाव बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स छह हफ्तों के निचले स्तर 98.76 के के आसपास बना हुआ है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...