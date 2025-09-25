अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को लेकर रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर, बोले- सरकार ने दिया दिवाली का उपहार

Dainik Hawk·
Sep 25, 2025, 05:53 AM

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस) । कैबिनेट द्वारा बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) की मंजूरी के बाद रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला उनके साथ-साथ उनके परिवारों के लिए भी दिवाली का एक बड़ा तोहफा है।

ट्रेन मैनेजर अमित कुमार ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। भारत सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला न केवल रेलवे कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी त्योहार में किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। इसके लिए मैं भारतीय रेलवे और भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

वहीं, ट्रेन मैनेजर नरेश कुमार ने आईएएनएस से कहा कि देश का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार ने रेलवे की कायाकल्प बदल दी है।

उन्होंने कहा, "78 दिन के बोनस को लेकर यह फैसला काफी सराहनीय है। देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर देश प्रगति की राह पर है। हमें खुशी है केंद्र सरकार ने हमें दिवाली पर इस तरह की घोषणा कर एक बड़ा तोहफा दिया है।"

ट्रेन मैनेजर काउंसलर ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को हर साल बोनस मिलता है। कोरोना के बाद कुछ दबाव जरूर पड़ा था। ऐसे में सरकार की ओर से हमारे लिए बोनस की इस घोषणा ने हमारी खुशी को दोगुना कर दिया है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। इससे हमारी त्योहार की खरीदारी भी बढ़ेगी। हम अपने घर कुछ नया सामान खरीद कर ले जाएंगे।

रिटायरिंग इनचार्ज राजेश कुमार ने कहा, "केंद्र सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। बोनस मिलेगा तो बच्चों के साथ घूमने जाएंगे। इस फैसले से हम बहुत खुश हैं। बोनस को लेकर हम में उत्साह है।"

नई दिल्ली में स्टेशन मास्टर अंकिता यादव ने कहा कि हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस तरह का फैसला लिया। यह बोनस हमारे लिए त्योहार के इस सीजन में किसी उपहार से कम नहीं है।

वहीं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र कुमार रावत ने कहा, "सरकार की ओर से 78 दिन का वेतन देने की घोषणा से मैं बेहद खुश हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार देश की चौमुखी विकास के लिए काम कर रही है। अब हम सरकारी कर्मचारी अपने त्योहार को बेहतर ढंग से मना पाएंगे।

रेलवे ऑपरेटिंग असिस्टेंट कृष्णा ने आईएएनएस से कहा, "सरकार की ओर से बोनस की यह घोषणा हमारे लिए दिवाली का उपहार है।"

--आईएएनएस

एसकेटी/

