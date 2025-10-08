'प्लक' ने चयन मुखोपाध्याय को सीओओ नियुक्त किया, संचालन और वृद्धि का नेतृत्व करेंगे

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। जीवनशैली-केंद्रित ताजे भोजन ब्रांड 'प्लक' ने मंगलवार को चयन मुखोपाध्याय को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।

नई भूमिका में चयन न केवल चार शहरों में मौजूदा संचालन का निरीक्षण करेंगे, जिसमें सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और डिलीवरी शामिल हैं, बल्कि 'प्लक' का विस्तार और अधिक भौगोलिक क्षेत्रों और चैनलों में करेंगे, जिसमें भारत के टॉप 20 शहर और 3 अंतरराष्ट्रीय बाजार शामिल हैं।

आईआईएम बंगलुरु से एमबीए करने वाले चयन के पास 15 से अधिक वर्षों का बहु-क्षेत्रीय अनुभव है, जिसमें रणनीतिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक कार्यान्वयन का मिश्रण है। उनका करियर अमेरिकन एक्सप्रेस और जाबोंग में उच्च प्रभाव वाली भूमिकाओं से लेकर कंडल के सह-संस्थापक और सीईओ के रूप में उद्यमिता सफलता तक फैला हुआ है, यह एचआर एसएएएस वेंचर लाभकारी हुआ और 2025 में अधिग्रहीत किया गया।

चयन मुखोपाध्याय ने अपनी नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''प्लक ने पहले ही बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और पुणे में ताजे और साफ खाने के क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है। मेरा तत्काल फोकस ब्रांड का तेजी से और लाभकारी विस्तार करना होगा, जिसमें हमारी सोर्सिंग और सप्लाई चेन क्षमताओं को मजबूत करना और ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों में हमारी उपस्थिति का विस्तार करना शामिल है। हमारा उद्देश्य 'प्लक' को एनसीसीएस ए ऑडियंस के बीच एक परिचित नाम बनाना है, जो ताजगी और साफ खाने को महत्व देते हैं। मैं 'प्लक' के इस विजन के साथ गहरे से जुड़ा हूं कि भारत को ताजा और साफ खाना खाने में मदद मिल सके। मैं अपनी उद्यमिता और संचालन अनुभव के जरिए इस आंदोलन में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।''

'प्लक' के सह-संस्थापक प्रतीक गुप्ता ने कहा, ''चयन का संचालन नेतृत्व और उद्यमी विकास में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें 'प्लक' के भविष्य के सफर का नेतृत्व करने के लिए सही उम्मीदवार बनाता है। 'प्लक' ने शहरी, व्यस्त पेशेवरों के साथ मजबूत संबंध बनाया है, जो बेहतर भोजन करना चाहते हैं, बिना जीवनशैली या सुविधा से समझौता किए। जैसे-जैसे यह सेगमेंट बढ़ रहा है और त्वरित कॉमर्स और आधुनिक रिटेल का विस्तार हो रहा है, 'प्लक' के पास देशभर में विस्तार के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। उनका आगमन हमारे विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत में ताजे भोजन की खपत को फिर से परिभाषित करेगा।''

चयन गहरी संचालन विशेषज्ञता को लाभकारी उद्यम निर्माण की समझ के साथ जोड़ते हैं, जो उन्हें 'प्लक' को उसके तेजी से विस्तार के अगले चरण में नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनाता है।

--आईएएनएस

