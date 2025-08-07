अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पीली धातु की कीमत 1 लाख के पार, चांदी में 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी दर्ज

Aug 07, 2025, 05:23 AM

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। सोना-चांदी की कीमतों में बुधवार को तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट के सोने की कीमत एक लाख रुपए के पार बनी रही। वहीं, चांदी की कीमत में 1000 रुपए से अधिक की तेजी दर्ज की गई।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत 376 रुपए बढ़कर 1,00,452 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि बीते मंगलवार को 1,00,076 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 92,014 रुपए हो गई है, जो कि पहले 91,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 75,339 रुपए हो गया है, जो कि पहले 75,057 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है।

चांदी की कीमत बढ़कर 1,13,485 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,12,422 रुपए प्रति किलो थी। चांदी की कीमत में 1,063 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.55 प्रतिशत गिरकर 1,00,778 रुपए और चांदी के 5 सितंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.44 प्रतिशत कम होकर 1,13,003 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। कॉमैक्स पर सोना करीब 0.47 प्रतिशत गिरकर 3,418.50 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.40 प्रतिशत गिरकर 37.670 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा, "सोने की कीमतें कमजोर रहीं और कीमतें 500 रुपए गिरकर 100800 पर आ गईं। कॉमेक्स गोल्ड में 3360 डॉलर से नीचे कमजोर संकेत देखे गए और डॉलर इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों में सकारात्मक तेजी देखी गई।"

उन्होंने आगे कहा कि सोने की कीमतें तकनीकी रूप से 101000 और 3400 डॉलर के आसपास समाप्त होती दिख रही हैं। रुपए की कमजोरी घरेलू बाजार में सोने की कीमत को रोक रही है। सोने का दायरा 98500-102000 के बीच देखा जा सकता है।

