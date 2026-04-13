पाकिस्तान में महंगाई 74 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर, डीजल की कीमत दोगुनी हुई

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में तनाव ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है और इससे महंगाई 74 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

पाकिस्तान अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में उछाल ने देश की मुद्रास्फीति को फिर से दोहरे अंकों में पहुंचा दिया है, जिससे सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर (एसपीआई) में सालाना आधार पर 12.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 74 सप्ताह का उच्चतम स्तर है।

टॉपलाइन सिक्योरिटीज के विश्लेषकों के अनुसार, हालिया उछाल मौजूदा संकट की गंभीरता को दर्शाता है।

पाकिस्तान में महंगाई में उछाल 2025 के अंत में स्थिरता के दौर के बाद आया है, जब अनुकूल आधार प्रभाव के कारण जनवरी 2026 की शुरुआत में एसपीआई मुद्रास्फीति घटकर 2.4 प्रतिशत तक गिर गई थी।

हालांकि, अमेरिका-ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई है, और इस वर्ष फरवरी में दर्ज किए गए लगभग 4-5 प्रतिशत के स्तर से मुद्रास्फीति में तेज उछाल दर्ज किया गया है।

इस अचानक वृद्धि का मुख्य कारण मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता है।

आपूर्ति में व्यवधान के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिसका असर पाकिस्तान की घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी तुरंत दिखाई दिया, जहां ईंधन की लागत समग्र मुद्रास्फीति को काफी हद तक प्रभावित करती है।

पिछले एक साल में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, डीजल की कीमत में 101.02 प्रतिशत, पेट्रोल की कीमत में 48.70 प्रतिशत और एलपीजी की कीमत में 65.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

इस तीव्र वृद्धि से परिवहन और रसद लागत में वृद्धि हुई है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है।

ऊर्जा संकट ने खाद्य मुद्रास्फीति को भी बढ़ा दिया है, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों में मजबूत वृद्धि हुई है, प्याज पिछले साल की तुलना में 37.80 प्रतिशत, गेहूं का आटा 30.10 प्रतिशत और टमाटर 23.07 प्रतिशत महंगा हो गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/