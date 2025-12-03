पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जापान दौरा, टोक्यो में टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स के साथ एमओयू साइन

चंडीगढ़, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जापान दौरे के दूसरे दिन राज्य को निवेश और युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। टोक्यो में सीएम मान की मौजूदगी में टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स (टीएसएफ) और इन्वेस्ट पंजाब के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत टीएसएफ पंजाब में कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, जो युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराएगा। यह केंद्र आधुनिक तकनीकों, उन्नत निर्माण प्रक्रियाओं और उद्योग-आधारित कौशलों में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

इसके अलावा, पंजाब में टीएसएफ लगभग 400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स में निवेश करने जा रही है। इस निवेश से न केवल पंजाब के युवाओं को रोजगार मिलेंगे, बल्कि राज्य की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।

मुख्यमंत्री ने टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से सभी तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "जापान दौरे के दूसरे दिन टोक्यो में टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स के साथ एक एमओयू साइन हुआ। इसके तहत टीएसएफ और इन्वेस्ट पंजाब मिलकर पंजाब में एक कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। यह केंद्र युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार उच्च-गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करेगा। इसके इलावा, टीएसएफ पंजाब में लगभग 400 करोड़ रुपए के अन्य प्रोजेक्ट्स के तहत निवेश करेगी। इस निवेश से जहां पंजाब के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं राज्य की आर्थिक तरक्की को भी और गति मिलेगी। हमने टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया।"

सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि हमने टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स को पंजाब सरकार से पूरी मदद का भरोसा दिलाया।

