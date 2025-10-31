पहले से निर्धारित किए गए डेटा पैरामीटर के कारण रुकी थी चार घंटे ट्रेडिंग : एमसीएक्स

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। इस हफ्ते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चार घंटे ट्रेडिंग रुकने की मुख्य वजह सिस्टम के भीतर कॉन्फिगर किए गए यूनिक क्लाइंट कोड (यूसीसी) जैसे रेफरेंस डेटा से संबंधित पूर्वनिर्धारित पैरामीटर सीमाएं थीं। यह जानकारी कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर से शुक्रवार को दी गई।

एमसीएक्स की ओर से बयान में कहा गया कि यूसीसी के कारण दबाव लिमिट से अधिक हो गया और भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए अब इन बाधाओं को दूर कर लिया है।

एमसीएक्स ने बयान में कहा, "ट्रेडिंग रुकने का मुख्य कारण सिस्टम में कॉन्फिगर किए गए रेफरेंस डेटा जैसे कि यूनिक क्लाइंट कोड (यूसीसी) से संबंधित पूर्वनिर्धारित पैरामीटर लिमिट है। इसके कारण सीमा से परे बाधाएं उत्पन्न हुईं। हमने भविष्य में इसी तरह की समस्याओं को रोकने के लिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रेडिंग सिस्टम में कोई समस्या नहीं आई है।"

एक्सचेंज ने कहा, ट्रेडिंग सिस्टम्स में कोई समस्या नहीं आई है, क्योंकि एक्सचेंज सिस्टम्स बाजार की वॉल्यूम और ग्रोथ का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

उन्होंने आगे कहा, "हम अपनी ऑपरेशनल मजबूती को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रदर्शन, विश्वसनीयता और मापनीयता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में निवेश करना जारी रखेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हम अपने सदस्यों, प्रतिभागियों और पक्षकारों की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकें।"

इसके अतिरिक्त, एमसीएक्स ने बयान में कहा, "हम अपने सदस्यों, प्रतिभागियों और सभी पक्षकारों को घटना के दौरान उनके निरंतर समर्थन, सहयोग, समझ और बहुमूल्य सहायता के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं, और हम आपके निरंतर विश्वास और साझेदारी की गहराई से सराहना करते हैं।"

एमसीएक्स पर ट्रेडिंग मंगलवार (28 अक्टूबर) को चार घंटों से अधिक समय के लिए तकनीकी खराबी के चलते रुक गई है। यह कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान था।

एमसीएक्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि सिस्टम में समस्या का पता चलने के बाद, ट्रेडिंग निर्धारित समय सुबह 9.30 बजे से शुरू नहीं हो पाई। बाद में एक्सचेंज ने अपना कामकाज डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट पर ट्रांसफर कर दिया, जहां दोपहर 1.25 बजे ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई।

