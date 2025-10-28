पीएम मोदी पर छपी किताब 'द मोदी स्टोरी: रिफ्लेक्शंस ऑन लीडरशिप एंड लाइफ' अमेजन पर हुई लाइव

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। पीएम मोदी के जीवन से जुड़े आदर्शों और मूल्यों पर छपी किताब 'द मोदी स्टोरी: रिफ्लेक्शंस ऑन लीडरशिप एंड लाइफ' अमेजन पर लाइव हो चुकी है।

ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस किताब को रीडर्स अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन से खरीद कर पढ़ सकते हैं।

ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया, "15,000 लोगों की आवाजों और रेयर रिकलेक्शन के आधार पर, यह किताब पीएम मोदी के नेतृत्व, शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण, संस्था-निर्माण और दुनिया के साथ जुड़ाव पर एक अनोखा नजरिया पेश करती है।"

ब्लूक्राफ्ट ने रीडर्स की सुविधा के लिए इस किताब का लिंक भी साझा किया है। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही अमेजन पर किताब के पेज पर पहुंचा जा सकता है। 199 रुपए के एमआरपी वाले इस किताब के पेपरबैक को 189 रुपए की कीमत के साथ कार्ट में ऐड कर सकते हैं या सीधे खरीद सकते हैं। किताब को इंग्लिश में लिखा गया है।

'द मोदी स्टोरी: रिफ्लेक्शंस ऑन लीडरशिप एंड लाइफ' किताब पीएम मोदी के उन आदर्शों और मूल्यों से परिचय करवाती है, जिन्होंने उनके सार्वजनिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

किताब को लेकर अमेजन पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस किताब में पीएम मोदी से जुड़ी दिलचस्प घटनाओं और प्रैक्टिकल जानकारियों को बेहद आसान भाषा में लिखा गया है। इस किताब को छात्र, प्रोफेशनल्स, उद्यमी, सरकारी कर्मचारी सभी पढ़ सकते हैं। यह किताब बड़े लक्ष्यों को हासिल करने, जीवन में एक नए विश्वास को जगाने, टीम का नेतृत्व करने और जमीन से जुड़े रहने को लेकर ज्ञान बढ़ाती है।

पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए किताब बताती है कि जब उद्देश्यों में क्लैरिटी हो, सेवा की भावना, सहानुभूति, आध्यात्मिकता और लगातार काम करने का जुनून हो तो यह ऐसे शासन में बदल जाता है, जहां सेवाओं की डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी को महत्व दिया जाता है।

--आईएएनएस

