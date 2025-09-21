अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा- 'नवरात्रि से शुरू होगा आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय'

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में नवरात्रि और जीएसटी 2.0 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी 2.0 लागू होने जा रहा है। सोमवार को आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, "सोमवार से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि के पहले दिन से ही देश आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन, 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी और उद्यमी को इस बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी, त्योहारों के इस मौसम में सभी का मन मीठा होगा। यह बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए है, ताकि सभी को आर्थिक लाभ हो सके। कल से आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।"

पीएम मोदी ने कहा, "ये सुधार भारत की विकास दर को बढ़ाएंगे, व्यापार करने में आसानी होगी, अधिक निवेश आकर्षित होगा और यह सुनिश्चित होगा कि देश के विकास में सभी राज्य समान भागीदार बनें।"

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "मैं देश के कोटि-कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्स्लेरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे।"

