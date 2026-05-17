अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है: नीदरलैंड्स के सीईओ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 17, 2026, 06:31 AM

नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीदरलैंड्स के प्रमुख सीईओ के साथ एक बैठक की, जिसमें विमानन और सेमीकंडक्टर से लेकर शिपिंग, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के शीर्ष कारोबारी अधिकारियों ने उनके नेतृत्व में भारत की आर्थिक वृद्धि, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और बढ़ते वैश्विक सहयोग की सराहना की।

बातचीत के बाद रैंडस्टैड के सीईओ सैंडर वैन ’टी नूर्डेंडे' ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में जबरदस्त बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, "पिछले 10 सालों में हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, साथ ही लेबर मार्केट और रोजगार, में काफी तेजी आई है, इसलिए मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल सही रास्ते पर है, और जाहिर है कि यह सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है।"

केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस की प्रेसिडेंट और सीईओ मारजन रिंटेल ने भारत में एयरलाइन की लंबे समय से मौजूदगी और देश में उसके बढ़ते ऑपरेशन्स पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि केएलएम 70 सालों से भारत में काम कर रही है और हाल ही में उसने हैदराबाद को देश में अपने चौथे डेस्टिनेशन के तौर पर जोड़ा है।

उन्होंने कहा, "हम लंबे समय से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और भारत में बिजनेस और इनोवेशन भी बहुत अहम हैं।"

चर्चाओं के दौरान समुद्री और शिपिंग सेक्टर भी खास तौर पर चर्चा में रहा। रॉयल आईएचसी बी.वी. के सीईओ डर्क ते बोक्केल ने कहा कि पीएम मोदी को गुजरात में अपने पिछले कार्यकाल के अनुभव से शिपिंग इंडस्ट्री की गहरी जानकारी है।

उन्होंने बताया कि यह कंपनी बड़े ड्रेजिंग जहाज बनाने में भारतीय शिपयार्ड्स की मदद करती है और मुंबई में उसकी एक वर्कशॉप है, जहां से दुनिया भर में एडवांस्ड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए जाते हैं।

एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ कीथ स्वेंडसेन ने भी कुछ ऐसी ही भावनाएं जाहिर कीं और वाइब्रेंट गुजरात फोरम में पहले हुई बातचीत के दौरान पोर्ट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में पीएम मोदी की गहरी समझ को याद किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में पोर्ट और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं।

सेमीकंडक्टर सेक्टर में, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के मौरिस गेराट्स ने बताया कि यह कंपनी 1969 से भारत में काम कर रही है और फिलहाल देश में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार दे रही है।

उन्होंने कहा कि कंपनी को आने वाले सालों में भारत में विकास के बड़े मौके नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस सेक्टर के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को बेहद उत्साहजनक बताया।

टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर और प्रोसेस के सीईओ फैब्रिसियो ब्लोइसी ने कहा कि भारत में निवेश को काफी बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत और नीदरलैंड्स के बीच सहयोग का एक बड़ा मौका बताया और कहा कि कंपनी को भारत की विकास गाथा पर पूरा भरोसा है।

कृषि के क्षेत्र में, रिज्क ज्वान के मार्टिन एगिंक ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश पूरी तरह से अपने दम पर खाद्य प्रणाली को बनाए नहीं रख सकता और उन्होंने सहयोग पर पीएम मोदी के जोर का समर्थन किया।

रॉयल एचजेडपीसी के सीईओ हंस हुइस्ट्रा ने कहा कि उनकी कंपनी 2014 से भारत में सक्रिय है और उन्होंने कृषि विकास पर सरकार के फोकस की तारीफ की।

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी के उत्पाद भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में मदद कर रहे हैं।

इस बैठक में समुद्री बुनियादी ढांचे और व्यापार में भारत-नीदरलैंड के बढ़ते सहयोग पर भी जोर दिया गया। डेमन शिपयार्ड्स के अर्नौट डेमन ने कहा कि उनकी कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी जहाज बनाने की ताकत को भारत की विकास की महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ेगी।

इस बीच, बाउडेविज्न सीमन्स ने कहा कि भारत और नीदरलैंड जैसी बाहर की ओर देखने वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत संबंध तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में बहुत जरूरी हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी

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