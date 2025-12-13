अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा से पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बढ़ेगा भारत का निर्यात : फियो

Dec 13, 2025

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का होने वाला तीन-देशों का दौरा भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह दौरा पश्चिम एशिया और अफ्रीका में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े अवसर प्रदान करेगा। यह बयान फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो) ने शुक्रवार को कहा।

फियो के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन ने कहा, "प्रधानमंत्री का तीन देशों का यह दौरा भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका के मुख्य साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक संकेत है। इन देशों के साथ साझेदारी को गहरा करने से भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजारों तक पहुंच और दीर्घकालिक व्यापारिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।"

उन्होंने कहा कि जॉर्डन पश्चिम एशिया और मिडल ईस्ट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गेटवे है। भारत का जॉर्डन के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल से अगस्त 2025-26 तक 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सिर्फ 5 महीनों में करीब 461 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। इस कारण जॉर्डन के साथ आर्थिक बातचीत और मजबूत करने से भारतीय निर्यातकों के लिए फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, वस्त्र, आईटी सेवाएं और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, और 2030 तक निर्यात 5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी 16-17 दिसंबर को इथियोपिया जाएंगे, जो अफ्रीका की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है।

फियो के प्रमुख ने बताया कि इथियोपिया अफ्रीका क्षेत्र का एक अहम सदस्य है। ऐसे में उनका यह दौरा व्यापार, निवेश और विकास के साझेदारियों को और गहरा करेगा। भारतीय निर्यातक, खासकर ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मास्युटिकल्स और शिक्षा सेवाओं में इथियोपिया के बढ़ते बाजार में बहुत बड़ी संभावना देखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 550 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है।

रल्हन ने आगे कहा कि ओमान भारत के सबसे विश्वसनीय आर्थिक साझेदारों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ओमान दौरा व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रसद, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और एमएसएमई सहयोग जैसे नए क्षेत्रों में अवसरों की तलाश करने का बेहतरीन मौका है।

