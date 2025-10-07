अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पीएम मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट आईएमसी के 9वें संस्करण का उद्घाटन

Oct 07, 2025, 07:36 AM

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को सुबह 9:45 बजे, दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के 9वें संस्करण का भव्य उद्घाटन करेंगे। यह एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी इवेंट माना जाता है।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसका विषय (थीम) है 'इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म,' यानी नवाचार के जरिए बदलाव, जो भारत की डिजिटल क्रांति और तकनीकी नेतृत्व को दर्शाता है।

इस मेगा इवेंट का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका मकसद भारत की डिजिटल क्षमताओं और तकनीकी विकास को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है।

आईएएमसी 2025 में 6जी, क्वांटम कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल नेटवर्क, सेमीकंडक्टर्स और साइबर फ्रॉड रोकथाम जैसे भविष्य की तकनीकों पर खास ध्यान दिया जाएगा। ये विषय भारत की डिजिटल संप्रभुता, सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

इस कार्यक्रम में 400 से अधिक टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम कंपनियां, 7,000 वैश्विक प्रतिनिधि और 1.5 लाख से ज्यादा विजिटर्स शामिल होंगे। दुनिया के 150 से अधिक देशों से लोग इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे।

आईएमसी 2025 में 1,600 से ज्यादा नई तकनीकी उपयोगिताएं पेश की जाएंगी, जो 5जी/6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़ी होंगी। इस दौरान 100 से अधिक तकनीकी सत्र और 800 से ज्यादा वक्ता अपनी बात रखेंगे।

इस बार आईएमसी 2025 में जापान, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 भारत की डिजिटल क्षमता, वैज्ञानिक सोच और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को दर्शाने का एक बड़ा मंच है। इस आयोजन में 5जी, 6जी, एआई, आईओटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक उपयोग का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही कई सारे मोबाइल निर्माता भी नए मोबाइल मॉडल को शोकेस कर सकते हैं।

