पीएम मोदी 75 की उम्र में भी एक ऊर्जावान लीडर, भारत दुनिया का शीर्ष स्तरीय देश : कोमैक के चेयरमैन माइक चो

नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)। हेवी इक्विप्मेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी कोमैक के चेयरमैन माइक चो ने गुरुवार को पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वे इस उम्र में भी एक वे बेहद ऊर्जावान लीडर हैं। पीएम मोदी का जन्मदिन बीते बुधवार को देशव्यापी कार्यक्रमों और स्वास्थ्य, कल्याण और विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ मनाया गया।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए चो ने कहा, "भारत दुनिया का शीर्ष स्तरीय और आशाजनक देश है। निश्चित रूप से भारत दुनिया में प्रति वर्ष सबसे तेज विकास दर वाला देश है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मैं कह सकता हूं कि उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है, लेकिन वे बहुत ऊर्जावान हैं।"

चो ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि हम देखते हैं कि पीएम मोदी दुनिया की किसी भी बैठक, बड़ी बैठकों और यहां तक कि छोटी बैठकों में भी भाग ले रहे हैं। वे निश्चित रूप से आर्थिक या राजनीतिक पक्ष के लिहाज से दुनिया के एक बहुत अच्छे और पूर्णतः योग्य लीडर हैं।

उन्होंने बताया कि वे 10 वर्ष पहले भारत आए थे। तब कोरिया के राष्ट्रपति की टीम में शामिल चो ने भी पीएम मोदी के साथ डिनर किया था।

उन्होंने कहा, "काश मुझे 10 वर्ष बाद उनसे दोबारा मिलने का मौका मिले। यह मेरे जीवन को शानदार बना देगा।"

चो ने आगे कहा, "मैं दोनों देशों के विकास को मजबूत सहयोग के तहत आगे बढ़ाना चाहता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है और कोरियाई और भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध हमेशा उत्तम रहे हैं। मैं वाकई प्रतिष्ठित भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहता हूं।"

दोनों देशों के सहयोग को लेकर चो ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया बहुत समय से वैश्विक कंपनियों के विनिर्माण केंद्र रहे हैं। कोरिया के अधिकांश वैश्विक समूह पहले ही भारत में आकर अपने कारखाने स्थापित कर चुके हैं।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि हमारा सहयोग अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक विकसित होगा। दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि की गति बदलेगी, रिकॉर्ड जल्द ही बदलेंगे। हम आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं।"

चो ने कहा कि आजकल साम्यवादी और लोकतांत्रिक पक्ष दुर्भाग्य से आपस में लड़ रहे हैं। यह बद से बदतर होता जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मोदी एक अच्छे मध्यस्थ बनेंगे और सभी देशों के बीच शांति स्थापित करेंगे।

--आईएएनएस

एसकेटी/