पीएम मोदी 25 सितंबर को 'उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो' का करेंगे उद्घाटन

ग्रेटर नोएडा, 24 सितंबर (आईएएनएस)। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 (यूपीआईटीएस-2025) का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हो रहा है।

पीएम मोदी ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "25 सितंबर को 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को एक नई गति मिलने वाली है। सुबह करीब 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का हिस्सा बनूंगा। इस आयोजन के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनेगी। इससे निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के साथ ही हर किसी के लिए अवसरों के नए-नए द्वार खुलने वाले हैं।"

'अल्टीमेट सोर्सिंग बिग्नस हेयर' थीम पर आधारित यह ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इनोवेशन, इंटीग्रेशन और इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देना है।

यह तीन-आयामी क्रेता रणनीति अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं को लक्षित करेगी, जिनमें घरेलू बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) खरीदारों, तथा घरेलू बिजनेस-टू-उपभोक्ता (बी2सी) खरीदारों को लक्ष्य करेगी, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे।

इस मेगा इवेंट में 2,400 से अधिक प्रदर्शक, 1,25,000 बी2बी विजिटर्स और 4,50,000 बी2सी विजिटर्स के शामिल होने की उम्मीद है।

प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश की पारंपरिक हस्तकला, टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष जैसे प्रमुख सेक्टरों की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा राज्य की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजन भी एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किए जाएंगे।

इस बार रूस को ट्रेड शो में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है, जो भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक भागीदारी को एक नई दिशा देगा।

ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 1:45 बजे राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचेंगे। यहां वे 1,22,100 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम-कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

