ऑल-टाइम हाई पर सोना-चांदी, कीमतें करीब 2,400 रुपए तक बढ़ीं

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है और दोनों कीमती धातुओं के दाम मंगलवार को ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए हैं।

24 कैरेट के सोने की कीमतें 1.14 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई हैं, जबकि चांदी का दाम 1.35 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,14,314 रुपए पर पहुंच गई है, जो कि इससे पहले सोमवार को 1,12,155 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। 24 कैरेट के सोने में 24 घंटों में 2,159 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,04,712 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,02,734 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 85,736 रुपए हो गया है, जो कि पहले 84,116 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी गई। चांदी का दाम 2,398 रुपए बढ़कर 1,35,267 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,32,869 रुपए प्रति किलो था।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.23 प्रतिशत बढ़कर 1,13,610 रुपए हो गया है। चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.07 प्रतिशत बढ़कर 1,34,987 रुपए हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोना और चांदी ऑल-टाइम हाई पर चल रहे हैं। कॉमैक्स पर सोने की कीमत 0.86 प्रतिशत बढ़कर 3,807 डॉलर प्रति औंस है, जबकि चांदी की कीमत 0.77 प्रतिशत बढ़कर 44.55 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 38,152 रुपए या 50.09 प्रतिशत बढ़कर 1,14,314 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 49,250 रुपए या 57.25 प्रतिशत बढ़कर 1,35,267 रुपए पर पहुंच गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/