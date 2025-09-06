ऑल-टाइम हाई पर सोना, चांदी की कीमतों में आई मामूली कमजोरी

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। सोने की कीमतों में लगातार मजबूती देखी जा रही है, शुक्रवार को भी यह सिलसिला जारी रहा और सोना नए ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 1,06,338 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि इससे पहले गुरुवार को 1,05,945 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। 24 कैरेट सोने में 24 घंटों में 393 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है।

इससे पहले बुधवार को सोने ने 1,06,021 रुपए का ऑल-टाइम हाई बनाया था।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 97,406 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 97,046 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 79,754 रुपए हो गया है, जो कि पहले 79,459 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के उलट चांदी की कीमतों में नरमी देखी गई है। चांदी की कीमत 37 रुपए कम होकर 1,23,170 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,23,207 रुपए प्रति किलो थी।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है।

वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.19 प्रतिशत बढ़कर 1,07,681 रुपए और चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.70 प्रतिशत बढ़कर 1,26,025 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी गई है। कॉमैक्स पर सोना की कीमत करीब 1.18 प्रतिशत बढ़कर 3,649.00 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 1.41 प्रतिशत बढ़कर 42 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी कमोडिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना एमसीएक्स पर 1,06,700 रुपए पर और कॉमैक्स पर गोल्ड 3,550 डॉलर पर था। अब निवेशकों का फोकस फेड की सितंबर की मीटिंग पर है, जहां रेट कट की अपेक्षा की जा रही है। दूसरी तरफ टैरिफ मांग को बढ़ावा दे रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि सोने का सेटअप सकारात्मक बना हुआ है। अगर कीमतें 1,06,450 रुपए के ऊपर बनी रहती हैं और यह सोने को रुकावट के स्तर 1,07,260 रुपए तक ले जा सकती है।

--आईएएनएस

एबीएस/