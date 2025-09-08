ऑल-टाइम हाई पर सोना, चांदी की कीमत भी 1.24 लाख रुपए के पार

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस) सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को बड़ी तेजी देखी गई, जिससे दोनों कीमती घातुओं की कीमतें ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई हैं।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत 1,699 रुपए बढ़कर 1,08,037 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो पहले 1,06,338 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,962 रुपए हो गई है, जो कि पहले 97,406 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 81,028 रुपए हो गया है, जो कि पहले 79,754 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है।

चांदी की कीमत 1,243 रुपए बढ़कर ऑल-टाइम हाई 1,24,413 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,23,170 रुपए प्रति किलो थी।

वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में मजबूती दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.39 प्रतिशत बढ़कर 1,08,147 रुपए और चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.70 प्रतिशत बढ़कर 1,25,569 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में मजबूती देखी गई है। कॉमैक्स पर सोना करीब 0.20 प्रतिशत बढ़कर 3,660.42 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.87 प्रतिशत बढ़कर 41.915 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने में सकारात्मक कारोबार हुआ और कॉमैक्स पर दाम 28 डॉलर और एमसीएक्स पर 300 रुपए बढ़ा है। टैरिफ के कारण पैदा हुई अस्थिरता से सोने की कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है।

त्रिवेदी ने आगे कहा कि इस हफ्ते अमेरिका में महंगाई डेटा सोने की कीमतों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। सोने के लिए मुख्य सपोर्ट 1,06,500 रुपए और रुकावट का स्तर 1,09,500 रुपए पर है।

1 जनवरी से अब तक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 76,162 रुपए से 31,875 रुपए या 41.85 प्रतिशत बढ़कर 1,08,037 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 38,396 रुपए या 44.63 प्रतिशत बढ़कर 1,24,413 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है।

