ऑल-टाइम हाई पर सोना, चांदी की कीमत भी 1.22 लाख रुपए के पार

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस) सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को बड़ी तेजी देखी गई, जिससे दोनों कीमती घातुओं की कीमतें ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई हैं।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत 2,105 रुपए बढ़कर 1,04,493 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो पहले 1,02,388 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 95,716 रुपए हो गई है, जो कि पहले 93,787 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 78,370 रुपए हो गया है, जो कि पहले 76,791 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है।

चांदी की कीमत 5,228 रुपए बढ़कर ऑल-टाइम हाई 1,22,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,17,572 रुपए प्रति किलो थी।

वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में मजबूती दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.89 प्रतिशत बढ़कर 1,04,747 रुपए और चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2.20 प्रतिशत बढ़कर 1,24,550 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में मजबूती देखी गई है। कॉमैक्स पर सोना करीब 0.82 प्रतिशत बढ़कर 3,544.80 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.20 प्रतिशत बढ़कर 41.62 डॉलर प्रति औंस पर थी।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मानव मोदी ने कहा, "कॉमेक्स पर सोने ने सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ, चांदी ने भी घरेलू मोर्चे पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया और हेवन खरीदारी के दम पर कॉमेक्स पर 2011 के बाद से रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के साथ-साथ, इजराइल और गाजा के बीच तनाव और अन्य भू-राजनीतिक तनाव और टैरिफ में बढ़ोतरी से सर्राफा में खरीदारी को लगातार समर्थन मिल रहा है।"

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 28,331 रुपए या 37.19 प्रतिशत बढ़कर 1,04,493 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 36,783 रुपए या 42.76 प्रतिशत बढ़कर 1,22,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/