अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

ओडिशा में ईंधन की कोई कमी नहीं, घबराएं नहीं: खाद्य एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री

ओडिशा में ईंधन संकट की अफवाहों पर सरकार और IOC ने दी राहत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 16, 2026, 04:33 AM
ओडिशा में ईंधन की कोई कमी नहीं, घबराएं नहीं: खाद्य एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री

भुवनेश्वर: ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने शुक्रवार को जनता से ईंधन की उपलब्धता को लेकर घबराहट न करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि गुरुवार से कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने और कई पंप बंद होने के बावजूद राज्य में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है।

पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी और भीड़भाड़ की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि ओडिशा में डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और लोगों को पेट्रोल पंपों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि भीड़ में अचानक हुई यह बढ़ोतरी मौजूदा वैश्विक स्थिति के कारण भविष्य में ईंधन की अनुपलब्धता के डर से प्रेरित प्रतीत होती है।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए मंत्री ने कहा कि लोग पेट्रोल और डीजल की कमी के डर से लंबी कतारों में खड़े हैं। ओडिशा में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ईंधन की आपूर्ति पर्याप्त है।

पात्रा ने उपभोक्ताओं से अत्यधिक ईंधन भंडारण न करने का आग्रह किया और कहा कि कुछ लोग एक बार में 40 से 50 लीटर ईंधन खरीद रहे हैं, जो अनावश्यक है, और इससे लोगों में दहशत फैल रही है।

उन्होंने कहा कि पहले कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दहशत में खरीदारी के कारण अब लंबी कतारें लग गई हैं। हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि ईंधन की कोई कमी नहीं है।

मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे मौजूदा वैश्विक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव को देखते हुए पेट्रोल और डीजल का विवेकपूर्ण उपयोग करें। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान ने दुनिया भर में ईंधन की कीमतों को प्रभावित किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और राज्य भर में निर्बाध ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

दूसरी ओर, आईओसीएल के मुख्य महाप्रबंधक और ओडिशा में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक कमल शील ने कहा है कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस और नायरा सहित सभी तेल कंपनियों के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा में जनता की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन आपूर्ति है और नागरिकों से अपील की कि वे घबराकर पेट्रोल और डीजल की खरीदारी या भंडारण न करें।

--आईएएनएस

 

 

IOCBPCLPetrolDieselOdishaIndia EconomyHPCLPanic BuyingFuel CrisisEnergy Supply

Related posts

Loading...

More from author

Loading...