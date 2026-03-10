ओडिशा होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से एलपीजी आपूर्ति बहाल करने का किया आग्रह

भुवनेश्वर, 10 मार्च (आईएएनएस)। ओडिशा होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन (एचआरएओ) ने होटलों व रेस्टोरेंटों को व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को संबोधित पत्र में एचआरएओ ने कहा है कि एलपीजी आपूर्ति में हालिया रुकावट और प्रतिबंधों के कारण आतिथ्य उद्योग के संचालन में गंभीर बाधाएं आई हैं। होटल और रेस्टोरेंट अपने दैनिक रसोई कार्यों के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर हैं। अचानक एलपीजी गैस की आपूर्ति कम होने से कई रेस्टोरेंट और होटल में भोजन तैयार करने में दिक्कत आ रही है।

एसोसिएशन ने कहा कि एलपीजी की लगातार कमी से होटल बंद हो सकते हैं, बुकिंग रद्द हो सकती हैं और पर्यटकों को असुविधा हो सकती है, जिससे भारत के पर्यटन प्रोत्साहन प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है। होटल व रेस्टोरेंट रोजगार, राज्य राजस्व व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन जैसे संबद्ध उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

एचआरएओ के अध्यक्ष डॉ. जेके मोहंती ने संकट के व्यापक आर्थिक प्रभावों पर जोर देते हुए कहा कि हजारों कर्मचारियों और विक्रेताओं की आजीविका खतरे में है। उन्होंने आग्रह किया कि मंत्रालय के समय पर हस्तक्षेप से परिचालन में आने वाली बाधाओं को रोकने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर्यटकों को सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान करता रहेगा।

पत्र की प्रतियां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा, मुख्य सचिव अनु गर्ग और एफएचआरएआई व होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्षों को भी भेजी गईं। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि सरकार की त्वरित कार्रवाई से आतिथ्य क्षेत्र की सुरक्षा होगी और वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बनी रहेगी।

