अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

निवेशकों के लिए लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट कर रहा भारतीय शेयर बाजार, बीते 20 वर्षों में मिला औसत 11-12 प्रतिशत का रिटर्न : रिपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 09:05 AM

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय इक्विटी बाजार निवेशकों के लिए लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट कर रहा है और बीते 20 वर्षों में इसने 11-12 प्रतिशत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) का रिटर्न दिया है। इस दौरान मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 ने करीब 8 गुना का रिटर्न दिया है। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

फंड्सइंडिया 'वेल्थ कन्वर्सेशन रिपोर्ट' में बताया गया कि 1990 से इक्विटी ने करीब 80 गुना का रिटर्न दिया है, जो सालाना आधार पर करीब 13 प्रतिशत के रिटर्न को दर्शाता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि कुल मिलाकर, बाजार में समय बिताना बाजार के समय का अनुमान लगाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में हर बड़े बाजार संकट के बाद अंततः सुधार और लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया कि बाजार में उतार-चढ़ाव इक्विटी निवेश का एक स्वाभाविक हिस्सा है।

ऐतिहासिक रूप से, बाजारों में लगभग हर साल 10-20 प्रतिशत की गिरावट देखी जाती है, फिर भी लगभग 80 प्रतिशत वर्षों का अंत सकारात्मक रिटर्न के साथ हुआ है, जो दर्शाता है कि उतार-चढ़ाव अकसर अस्थायी होता है।

रिपोर्ट में बताया गया, "हर 7-10 वर्षों में एक बार 30-60 प्रतिशत तक की बड़ी बाजार गिरावट देखी गई है, जिसके बाद आमतौर पर 1-3 वर्षों में रिकवरी होती है और अकसर इसके बाद मजबूत उछाल आता है, जो निवेशित रहने के महत्व को दिखाता है।"

मिड और स्मॉलकैप इक्विटी ने लार्जकैप की तुलना में लंबी अवधि में अधिक रिटर्न दिया है, जिसमें मिडकैप ने 20 वर्षों में 14 प्रतिशत की सीएजीआर से रिटर्न दिया है।

हालांकि, इनमें अधिक तेज और बार-बार गिरावट भी देखी जाती है, जो संतुलित आवंटन की आवश्यकता को उजागर करती है।

ऐतिहासिक आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निवेश की अवधि बढ़ाने से रिटर्न में उल्लेखनीय सुधार होता है। 7 वर्षों से अधिक समय तक इक्विटी में निवेश करने से दोहरे अंकों का रिटर्न प्राप्त करने की संभावना लगातार बढ़ी है, और कई मामलों में इस अवधि में नकारात्मक रिटर्न का कोई उदाहरण नहीं मिला है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "लंबी अवधि में, इक्विटी ने मुद्रास्फीति, ऋण, सोना और रियल एस्टेट से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, जो दीर्घकालिक पोर्टफोलियो के एक प्रमुख घटक के रूप में उनके महत्व को रेखांकित करता है।"

रियल एस्टेट, अपेक्षाकृत स्थिर होने के बावजूद, लगभग 7-8 प्रतिशत का मध्यम दीर्घकालिक प्रतिफल प्रदान करता है, जो एक ही परिसंपत्ति वर्ग में एकाग्रता के बजाय विविधीकरण के महत्व को पुष्ट करता है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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