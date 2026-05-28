अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

निवेशकों का बढ़ा भरोसा, अदाणी समूह के शेयरों ने हिंडनबर्ग रिसर्च से हुए नुकसान की रिकवरी पूरी की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 28, 2026, 03:19 AM

मुंबई, 27 मई (आईएएनएस)। अदाणी समूह के शेयरों ने बुधवार को 2023 में आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से हुए नुकसान की पूरी रिकवरी कर ली है और समूह का मार्केटकैप करीब 19 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वजह निवेशकों का विश्वास बढ़ना और नियामक चिंताओं का समाप्त होना है।

गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले अदाणी समूह की सभी नौ लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 199 अरब डॉलर हो गया है।

2023 में आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कारण अदाणी समूह का मार्केटकैप करीब 150 अरब डॉलर तक घट गया था।

अदाणी समूह की सभी नौ लिस्टेड कंपनियों के शेयर आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुए। इसमें अदाणी टोटल गैस में 13 प्रतिशत की रैली देखने को मिली।

अदाणी पावर में इस साल रिकॉर्ड 75 प्रतिशत की रैली देखने को मिली है, जिससे यह समूह की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और इसका मार्केटकैप 50 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है।

इसके अलावा, समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज भी हरे निशान में बंद हुई।

हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को गौतम अदाणी ने लगातार सिरे से खारिज किया है।

भारत में नियामकीय जांचों में भी अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर के दावों की पुष्टि नहीं हुई है।

अमेरिका में अनुकूल घटनाक्रमों के बाद समूह के प्रति निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है, जिनमें अमेरिकी न्याय विभाग ने अदाणी के खिलाफ आपराधिक आरोप वापस ले लिए हैं।

वैश्विक संस्थागत निवेशकों ने भी हाल के महीनों में समूह में अपना निवेश बढ़ाया है, और कैपिटल ग्रुप जैसी फर्मों ने कथित तौर पर अदाणी कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाया है।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यह तेजी भारत के बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी उम्मीदों के कारण आई है, और निवेशक अदाणी समूह की कंपनियों को देश की दीर्घकालिक आर्थिक विकास की कहानी के प्रमुख लाभार्थी के रूप में देख रहे हैं।

--आईएएनएस

एबीएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...