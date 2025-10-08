नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत की विमानन यात्रा में मील का पत्थर : गौतम अदाणी

नवी मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) का उद्घाटन किया, जो देश की सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है और भारत की विमानन यात्रा में एक निर्णायक उपलब्धि का प्रतीक है।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया गया है। यह परियोजना मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) की सहायक कंपनी है, और सिडको के बीच साझेदारी में साकार हुई है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा, "मुंबई का वर्षों पुराना इंतजार आज समाप्त हुआ है। अब मुंबई को उसका दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पूरे क्षेत्र को एशिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।"

उन्होंने कहा, "यह एयरपोर्ट ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना का सजीव उदाहरण है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर बना है और इसका कमल-प्रेरित डिजाइन हमारी संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। यह एयरपोर्ट महाराष्ट्र के किसानों को सीधे यूरोप और मध्य पूर्व के सुपरमार्केट्स से जोड़ेगा, जिससे हमारे किसानों, मछुआरों और बागवानों की ताजी उपज वैश्विक बाजारों तक तेजी से पहुंचेगी। साथ ही यह सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक लागत को घटाएगा और नए निवेश तथा उद्योगों की राह खोलेगा।”

प्रधानमंत्री ने उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट का भ्रमण किया और उसकी अत्याधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किन्जरापु, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ और अदाणी एयरपोर्ट्स के निदेशक जीत अदाणी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का मास्टर प्लान और तकनीकी विशेषताएं भी देखीं।

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, "यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत को वैश्विक द्वार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर आज की जरूरत ही नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की संभावनाओं का निर्माण करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों को नहीं, बल्कि एक उभरती महाशक्ति की धड़कन, उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं लेकर चलेगा।"

अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक जीत अदाणी ने कहा, “एनएमआईए भारत की विमानन यात्रा में एक मील का पत्थर है, जो आधुनिक तकनीक और यात्री अनुभव को एक साथ जोड़ता है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (सीएसएमआईए) को सहायक बनाकर मुंबई को एक वैश्विक एविएशन हब के रूप में सुदृढ़ करता है।”

एनएमआईए को मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर) के लिए एक ट्विन एयरपोर्ट सिस्टम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। यह एयरपोर्ट शुरुआती चरण में 2 करोड़ पैसेंजर प्रति वर्ष (एमपीपीए) क्षमता के साथ शुरू होगा और भविष्य में 9 करोड़ प्रति वर्ष (एमपीपीए) तक विस्तार करेगा। एयरपोर्ट का डिजाइन कमल के रूप से प्रेरित है, जो भारत की सांस्कृतिक जड़ों और आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है। जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा निर्मित यह ढांचा प्राकृतिक रोशनी, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

एनएमआईए को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (अटल सेतु), नवी मुंबई और मुंबई मेट्रो, उपनगरीय रेल नेटवर्क और प्रस्तावित जलमार्गों से जोड़ा गया है। यह नेटवर्क पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्र में यात्रियों और कार्गो दोनों के आवागमन को सहज और तेज बनाएगा। प्रारंभिक दो चरणों में एयरपोर्ट एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ संचालित होगा, जिसकी क्षमता 20 एमपीपीए होगी। आगे चलकर इसमें चार रनवे, कई टर्मिनल और अत्याधुनिक कार्गो सुविधाएं होंगी, जिनमें पेरिशेबल गुड्स और एक्सप्रेस कार्गो के लिए विशेष टर्मिनल भी शामिल होगा।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनएमआईएएल) इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए गठित है। यह एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना है, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि सिडको, महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम, 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। एनएमआईए महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है और यह मुंबई महानगरीय क्षेत्र और पश्चिम भारत की बढ़ती हवाई मांग को पूरा करेगा।

