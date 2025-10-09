नतीजों के सीजन की शुरुआत से पहले शेयर बाजार हरे निशान में बंद, मेटल और आईटी शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 398.44 अंक या 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,172.10 और निफ्टी 135.65 अंक या 0.54 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,181.80 पर था।

बाजार को ऊपर खींचने का काम मेटल और आईटी शेयरों ने किया। निफ्टी मेटल 2.17 प्रतिशत और निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.12 प्रतिशत की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ।

निफ्टी फार्मा (1.05 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.74 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.45 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (0.61 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (0.67 प्रतिशत) की मजबूती के साथ बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 563.10 अंक या 0.97 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,429.85 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 109.65 अंक या 0.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,000.25 पर था।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की ओर से शाम को सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही दूसरी तिमाही के नतीजों के सीजन की शुरुआत हो जाएगी। रतन टाटा की पहली पुण्यतिथि के चलते टीसीएस इस बार नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, सन फार्मा, टीसीएस, इटरनल (जोमैटो), एलएंडटी, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट और इन्फोसिस टॉप गेनर्स थे। एक्सिस बैंक, टाइटन, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल लूजर्स थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक दे का कहना है कि कल की गिरावट के बाद बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि, निफ्टी 25,250 के स्तर को तोड़ने में नाकामयाब रहा है। अगर इंडेक्स आने वाले समय में इस स्तर को तोड़ता है तो 25,600 तक जा सकता है। वहीं, इसका सपोर्ट 25,000 पर है।

सुबह करीब 9.25 बजे, सेंसेक्स 191.14 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,964.80 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 59.20 अंक या 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,105.35 पर कारोबार कर रहा था।

