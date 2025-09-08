अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

निसान इंडिया ने जीएसटी सुधार के बाद मैग्नाइट की कीमत में किया कटौती का एलान, 1 लाख रुपए तक की होगी बचत

Sep 08, 2025, 11:03 AM

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। निसान मोटर इंडिया ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा यात्री वाहनों पर जीएसटी कम करने के बाद कंपनी ने अपनी नई मैग्नाइट रेंज की कीमतों में 1 लाख रुपए तक की कटौती की है।

कंपनी ने कहा है कि कर कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया जाएगा। यानी फेस्टिव सीजन से पहले मैग्नाइट मॉडल की कीमत पहले से काफी कम हो जाएगी।

रिवाइज्ड प्राइसिंग के साथ एंट्री-लेवल नई निसान मैग्नाइट विसिया एमटी अब 6 लाख रुपए से कम में उपलब्ध है, जबकि एन-कनेक्टा सीवीटी और कुरो स्पेशल एडिशन सीवीटी की कीमत अब 10 लाख रुपए से कम हो गई है।

टॉप-एंड सीवीटी टेक्ना और टेक्ना+ वेरिएंट भी करीब 1 लाख रुपए सस्ते हो गए हैं।

कंपनी ने मैग्नाइट के लिए सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट की कीमत भी कम कर दी है, जो कि अब 71,999 रुपए में उपलब्ध है, जिससे खरीदार 3,000 रुपए की अतिरिक्त बचत कर पाएंगे।

गवर्नमेंट-अप्रूव्ड वेंडर मोटोजेन द्वारा डेवलप्ड यह किट तीन साल/1 लाख किमी की वारंटी के साथ आती है और कार के 336 लीटर के बूट स्पेस को बरकरार रखती है।

निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने कहा कि जीएसटी में कटौती ऑटो उद्योग के लिए समय पर उठाया गया एक बड़ा कदम है, जिससे ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी सीजन में आमतौर पर अच्छी मांग रहती है और इस नीतिगत समर्थन के साथ, कंपनी को बेहतर बिक्री और बाजार में मजबूत गतिविधि की उम्मीद है।

नई कीमतें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से सभी डिलीवरी पर लागू होंगी, हालांकि ग्राहक पहले से ही सभी डीलरशिप पर नई दरों पर मैग्नाइट बुक कर सकते हैं।

नई निसान मैग्नाइट को भारत की सबसे सुरक्षित कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक माना जाता है।

इस कार में मानक के रूप में छह एयरबैग हैं और इसे अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए जीएनसीएपी से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

निसान ने मैग्नाइट के लिए अपनी तरह की पहली 10-ईयर एक्सटेंडेड वारंटी योजना भी पेश की है।

कार निर्माता ने हाल ही में ऑल-ब्लैक थीम के साथ मैग्नाइट केयूआरओ स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। साथ ही कंपनी ने टेक्ना, टेक्ना+ और एन-कनेक्टा वेरिएंट में एक नया मेटैलिक ग्रे ऑप्शन भी ऐड किया है।

अपने स्टाइलिश डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और 55 से अधिक सेफ्टी एलिमेंट्स के साथ, निसान का यह कार अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रही है और अब 65 से अधिक देशों में बेची जाती है।

