अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

निर्णायक दौर में दक्षिण कोरिया के साथ ट्रेड डील: ट्रंप

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 26, 2025, 05:34 AM

वाशिंगटन, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया के साथ ट्रेड डील "फाइनल होने के काफी करीब है"।

ट्रंप ने शुक्रवार को एयर फोर्स वन में एक प्रेस मीटिंग में ये बातें कहीं, जब वह अपनी एशिया यात्रा के तहत मलेशिया जा रहे थे। इस यात्रा में वह दक्षिण कोरिया और जापान भी जाएंगे। सोल और वाशिंगटन, जुलाई में हुए समझौते के तहत कोरिया के 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के वादे को कैसे लागू किया जाए, इस पर मतभेदों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

व्हाइट हाउस पूल रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "यह फाइनल होने के काफी करीब है। अगर वे तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूं।"

शुक्रवार को अलग ऑनलाइन ब्रीफिंग में एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ एक ट्रेड डील को "पक्का" करने के लिए उत्सुक है बस सोल के सही जवाब का इंतजार है।

दोनों देशों ने जुलाई के आखिर में अपना ट्रेड डील किया था, जिसके तहत सोल ने अमेरिका में 350 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया था, साथ ही वाशिंगटन के दक्षिण कोरियाई ऑटो पर अपने "रेसिप्रोकल" टैरिफ और सेक्टर-स्पेसिफिक ड्यूटी को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने के समझौते के बदले में कई और वादे भी किए थे।

लेकिन यह डील अभी तक लागू नहीं हुई है क्योंकि कई मुश्किल पॉइंट्स पर मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पैकेज को कैसे फंड किया जाए, यह भी शामिल है।

पिछले कुछ हफ्तों में, दक्षिण कोरिया के शीर्ष अधिकारी, जिनमें राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी किम योंग-बीओम, वित्त मंत्री कू यून-चेओल और उद्योग मंत्री किम जंग-क्वान शामिल हैं, कई बार वाशिंगटन का दौरा कर चुके हैं, जो इस डील को फाइनल करने के लिए सोल की बढ़ी हुई कोशिशों को दिखाता है।

--आईएएनएस

केआर/

