नई दिल्ली में आरबीआई भवन में लगी आग, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की बिल्डिंग में मंगलवार दोपहर आग लग गई। हालांकि, दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

अधिकारियों के अनुसार, आग भवन परिसर के भीतर रखे सोलर पैनलों वाले एक बॉक्स से शुरू हुई थी।

दमकल विभाग को दोपहर करीब 1:05 बजे इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत पांच दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

दमकलकर्मियों ने करीब 15 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया, जिससे किसी बड़े नुकसान या आग के फैलने की आशंका को टाल दिया गया।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि स्थिति को तेजी और सुरक्षित तरीके से संभाल लिया गया और भवन में मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

यह घटना राजधानी में हाल ही में सामने आई एक अन्य आग की घटना के बाद हुई है। इससे पहले दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में आग लग गई थी, जिसके संबंध में रविवार शाम करीब 7:21 बजे कनॉट प्लेस फायर स्टेशन को कॉल मिली थी।

दमकल की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया।

इस बीच, पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक ने बताया कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के 98.47 प्रतिशत नोट प्रचलन से वापस आ चुके हैं; यह घोषणा किए जाने के लगभग तीन वर्ष बाद की स्थिति है।

रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी, जो कि उसकी मुद्रा प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा था।

उस समय ऐसे नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था।

--आईएएनएस

डीएससी