नागालैंड दौरे पर जीतन राम मांझी ने एमएसएमई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

कोहिमा, 20 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों से लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया।

दो दिवसीय नागालैंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को चुमौकेदिमा स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में लॉन्गलेंग जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान मांझी ने जिले में चल रही विकास गतिविधियों की समीक्षा की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल को चल रही परियोजनाओं, उपलब्धियों, चुनौतियों और अतिरिक्त सहयोग की जरूरत वाले क्षेत्रों की जानकारी दी।

केंद्रीय टीम ने बताया कि यह समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के तहत की जा रही है, ताकि जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति और जिले की विकास संबंधी जरूरतों का आकलन किया जा सके। टीम ने कहा कि दौरे के दौरान प्राप्त सभी सुझावों, फीडबैक और रिपोर्ट को संकलित कर प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेजा जाएगा।

इस दौरान दीमापुर जिला योजना एवं विकास बोर्ड के अध्यक्ष और लॉन्गलेंग से विधायक ए. पोंगशी फोम ने केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बैठक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी और जिले में विकास कार्यों को और मजबूती देगी।

फोम ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था, आजीविका और जनकल्याण को मजबूत करने के लिए शुरू की गई योजनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास अब दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रहा है और समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सौर ऊर्जा, उद्योग, बिजली, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।

फोम ने बताया कि लॉन्गलेंग जिले का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाएं युवा उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने और रोजगार पैदा करने में मदद कर रही हैं।

उन्होंने अगस्त 2022 में नागालैंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माइक्रो फाइनेंस पहल की भी सराहना की और कहा कि इससे निजी उद्यमों को काफी सहायता मिली है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

बैठक में राष्ट्रीय ऑयल पाम मिशन पर भी विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय टीम ने पौधारोपण गतिविधियों की प्रगति और किसानों एवं स्थानीय समुदायों को मिल रहे लाभों की जानकारी ली।

इसके अलावा, टीम ने कृषि, आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई।

समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लॉन्गलेंग जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों से समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य जारी रखने का आग्रह किया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।

मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार और उनका मंत्रालय लॉन्गलेंग जिले के समग्र विकास और प्रगति के लिए हर संभव सहयोग और सहायता जारी रखेगा।

--आईएएनएस

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