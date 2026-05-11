नोएल टाटा ने वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की टीईडीटी में पुनर्नियुक्ति का विरोध किया: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (टीईडीटी) के ट्रस्टी के रूप में वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ मतदान किया है। यह जानकारी कई रिपोर्ट्स में दी गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएल टाटा ने मतदान की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले अपना वोट डाला था। पुनर्नियुक्तियों के लिए सर्वसम्मति आवश्यक थी, जिससे दोनों की टीईडीटी में पुनर्नियुक्ति अब संभव नहीं है।

खबरों के अनुसार, श्रीनिवासन और सिंह अपने वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के बाद टीईडीटी से इस्तीफा दे देंगे।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी नोएल टाटा ने शासन संबंधी मामलों पर सीनियर ट्रस्टी के साथ आम सहमति बनाए रखी थी।

टाटा ट्रस्ट्स के भीतर नेतृत्व और निगरानी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उनके पुनर्नियुक्तियों का विरोध करने को एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

इसके अलावा, टीईडीटी टाटा ट्रस्ट्स के अंतर्गत संचालित प्रमुख धर्मार्थ संस्थाओं में से एक है और छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सहायता कार्यक्रमों जैसी कई शिक्षा-केंद्रित पहलें चलाती है।

हालांकि टाटा संस में इसकी कोई इक्विटी हिस्सेदारी नहीं है, फिर भी यह ट्रस्ट एक बड़ी धनराशि का प्रबंधन करता है और समूह के परोपकारी नेटवर्क में एक प्रभावशाली संस्था बना हुआ है।

यह ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब टाटा ट्रस्ट्स में शासन से संबंधित व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है।

इसके अलावा, सीनियर ट्रस्टी टाटा संस बोर्ड में प्रतिनिधित्व, कुछ समूह कंपनियों के प्रदर्शन और भविष्य के नेतृत्व से संबंधित मामलों की समीक्षा करने वाले हैं।

यह भी माना जा रहा है कि चर्चाओं में टाइटन कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक भास्कर भट्ट को टाटा संस बोर्ड में शामिल करने की संभावना भी शामिल है।

साथ ही, टाटा संस बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशक के रूप में श्रीनिवासन की भूमिका की भी समीक्षा की जा रही है।

इससे पहले, ट्रस्टी मेहली मिस्त्री और जे.एन. मिस्त्री ने भी कथित तौर पर प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया था।

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट की बैठकें - जो मूल रूप से इस महीने की शुरुआत में होने वाली थीं - 16 मई के लिए पुनर्निर्धारित की गई हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/