नोएडा में एप्पल स्टोर के लॉन्च से पहले ग्राहक बोले- पूरे आईओएस इकोसिस्टम का अनुभव करने का मौका मिला

नोएडा, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। एप्पल स्टोर के लॉन्च गुरुवार को डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में होने जा रहा है। इससे पहले एप्पल ने अपने स्टोर की झलक ग्राहकों को दिखाई है और वर्कशॉप के जरिए उत्पादों का अनुभव करने का मौका दिया।

नोएडा के एप्पल स्टोर में समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए एक ग्राहक ने कहा कि यहां पूरे एप्पल आईओएस इकोसिस्टम को अनुभव करने का मौका मिला है। आगे बताया कि वह काफी लंबे समय से एप्पल के ग्राहक हैं और आईफोन से लेकर मैकबुक आदि का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यहां वर्कशॉप में कई ऐसे शॉटकट जानने का मौका मिला है, जो हमें पहले कभी नहीं पता थे।

नव्या ने बताया कि एप्पल के नए प्रोडक्ट्स को यहां देखकर काफी अच्छा लगा है। यहां की सबसे अच्छी बात छात्रों के लिए एक स्पेशल डेस्क होना है।

नोएडा एप्पल स्टोर कंपनी का देश में पांचवां स्टोर होगा। एप्पल ने कहा, "नया स्टोर ग्राहकों के लिए एप्पल के प्रोडक्ट्स के फुल लाइनअप और सेवाओं दोनों को एक साथ पेश करता है। ग्राहक आईफोन के लेटेस्ट जनरेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पर्सनलाइज्स सपोर्ट और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस पा सकते हैं। इसके अलावा, वे 'टूडे एट एप्पल' सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं।"

एप्पल की रिटेल एंड पीपल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिएड्रे ओ'ब्रायन ने कहा, "हम एप्पल रिटेल में जो कुछ भी करते हैं उन सब में हमारा दिल से जुड़ाव होता है। हम एप्पल नोएडा के साथ एक नए स्टोर के दरवाजे खोलने के लिए बेहद उत्साहित हैं, जिसे कम्युनिटी और क्रिएटिविटी के लिए बनाया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे टीम मेंबर्स इस वाइब्रेंट शहर में ग्राहकों के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने और उन्हें एप्पल में सबसे बेहतर का अनुभव लेने में मदद करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।"

--आईएएनएस

एबीएस/