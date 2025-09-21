नोएडा एयरपोर्ट से दीपावली के बाद शुरू हो सकती हैं कमर्शियल उड़ानें

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। जेवर स्थित निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें दीपावली के बाद शुरू होने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट के खुलने से दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों के लिए हवाई यातायात सुगम हो जाएगा। साथ ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यातायात का बोझ कम होगा।

इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा, जबकि कमर्शियल उड़ानें दीपावली के बाद शुरू होंगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने हाल ही में पुष्टि की थी कि एयरपोर्ट का औपचारिक उद्घाटन अक्टूबर के अंत में होगा और समारोह के 45 दिनों के भीतर उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इस साल के अंत से पहले व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चार चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में, एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसकी सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है।

टेक्निकल इंस्टॉलेशन, फिनिशिंग टच और डीप क्लिनिंग जैसे प्रमुख कार्य वर्तमान में नोएडा एयरपोर्ट पर चल रहे हैं।

उड़ानें शुरू होने के बाद सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) कार्यक्रम भी प्रगति पर है।

अधिकारियों ने बताया कि निर्माण और तैयारी की जांच पूरी होने के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी करेगा।

इस नियामक मंज़ूरी के बाद ही कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो सकेगा।

एयरपोर्ट के रनवे को कैट-III मानकों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह घने सर्दियों के कोहरे जैसी कम दृश्यता वाली परिस्थितियों में भी उड़ानों को संचालित करने में सक्षम होगा जो उत्तर भारत के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) ने पहले ही इंडिगो को अपने लॉन्च वाहक के रूप में पुष्टि कर दी है।

अकासा एयर ने भी जेवर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानें संचालित करने की योजना की घोषणा की है, जबकि कई अन्य अंतरराष्ट्रीय वाहकों के साथ बातचीत चल रही है।

मूल रूप से सितंबर 2024 में परिचालन शुरू करने वाली इस परियोजना में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई।

2050 तक पूरा होने के बाद, एयरपोर्ट में छह रनवे होंगे और यह भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बन जाएगा, जिससे यात्री आवागमन और कार्गो क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।

30 अक्टूबर को उद्घाटन और दीपावली के बाद उड़ान संचालन की उम्मीद के साथ, यह एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और उत्तर प्रदेश में व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

-आईएएनएस

एबीएस/