नए ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद विंजो ने रियल मनी गेम हटाए, पोकरबाजी ने परिचालन रोका

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पारित होने के बाद प्रभावित ऑफरिंग्स (रियल मनी गेम) को 22 अगस्त से वापस ले लिया गया है।

कंपनी ने कहा कि वह भारत की डिजिटल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विंजो 2018 में लॉन्च हुआ था। मौजूदा समय में इसके 25 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं और इस पर 15 से ज्यादा भाषाओं में 100 से ज्यादा गेम उपलब्ध है।

कंपनी ने कहा कि उसने हमेशा यूजर्स सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है।

कंपनी ने आगे कहा कि प्लेटफॉर्म की हर सुविधा मोनेटाइजेशन की बजाय जिम्मेदारी और इनोवेशन से प्रेरित है।

कंपनी ने अपनी टीम, निवेशकों और साझेदारों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने महामारी, कराधान के झटकों और नियामक परिवर्तनों जैसी चुनौतियों के दौरान उसका साथ दिया।

कंपनी ने कहा, "नए कानून के अनुपालन में, हम 22 अगस्त 2025 से प्रभावित पेशकशों को जिम्मेदारीपूर्वक वापस ले रहे हैं।"

इस अतिरिक्त, एक अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने यह भी घोषणा की कि उसने तत्काल प्रभाव से सभी रियल मनी वाले ऑनलाइन गेम्स का संचालन रोक दिया।

कंपनी ने बयान में कहा, "बहुत भारी मन से, हम घोषणा करते हैं कि पोकरबाजी ऑनलाइन गेमिंग "द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025" के अनुपालन में अपने संचालन को रोक देगा। तत्काल प्रभाव से, हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी रियल मनी वाले ऑनलाइन गेम्स उपलब्ध नहीं होंगे।"

कंपनी ने आगे कहा कि वह भविष्य के लिए कोई भी कदम बिल के पूरी तरह से लागू होने के बाद उठाएगी।

इससे पहले, ड्रीम11 और माई11सर्किल जैसी दिग्गज कंपनियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में रियल मनी वाली गेमिंग पेशकशों को बंद कर दिया था।

--आईएएनएस

एबीएस/