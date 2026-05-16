अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मेघालय की अर्थव्यवस्था पांच वर्षों में दोगुनी हुई: मुख्यमंत्री संगमा

मेघालय की अर्थव्यवस्था में तेज़ वृद्धि, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 16, 2026, 04:31 AM
मेघालय की अर्थव्यवस्था पांच वर्षों में दोगुनी हुई: मुख्यमंत्री संगमा

नई दिल्ली: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में 'नॉर्थ-ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन 2026' के उद्घाटन समारोह में मेघालय के तीव्र अवसंरचना विस्तार और निवेश क्षमता पर प्रकाश डाला।

नई दिल्ली स्थित मेघालय हाउस में आयोजित उद्घाटन समारोह में दो दिवसीय 'नॉर्थ-ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन 2026' के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया गया, जो 11 और 12 जून को शिलांग में आयोजित होने वाला है।

इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों, सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नीति निर्माताओं, निवेशकों, अवसंरचना विकासकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों और उद्योग जगत के नेताओं के एक साथ आने की उम्मीद है।

सभा को संबोधित करते हुए, संगमा ने कहा कि मेघालय पिछले कई वर्षों से निरंतर विकास के साथ देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय की अर्थव्यवस्था पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है, जबकि पूंजी निवेश 2018 की तुलना में चार गुना बढ़ गया है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने पिछले तीन से चार वर्षों से लगातार मजबूत आर्थिक गति बनाए रखी है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मेघालय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े प्रोत्साहन शुरू किए हैं और इस बात पर जोर दिया कि मेघालय ने देश के छोटे राज्यों में सबसे मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए, संगमा ने कहा कि मेघालय का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क पहले से ही पूरी क्षमता से काम कर रहा है, जबकि आगामी दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में राष्ट्रीय और वैश्विक कंपनियों ने जबरदस्त रुचि दिखाई है।

उन्होंने कहा कि हम अब अपने युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के और विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन, खेल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में मेघालय की बढ़ती प्रतिष्ठा पर भी जोर दिया।

--आईएएनएस

 

 

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