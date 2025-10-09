अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

MCX Gold Prices : एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुनाफावसूली

सोना-चांदी रिकॉर्ड हाई के बाद एमसीएक्स पर गिरे, निवेशकों ने की मुनाफावसूली
Oct 09, 2025, 07:13 AM
मुंबई: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशकों ने पिछले सेशन में दोनों धातुओं के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद मुनाफावसूली की।

सुबह करीब 9:15 बजे, एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,22,789 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि एमसीएक्स चांदी दिसंबर वायदा 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,48,738 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया।

बुधवार के सत्र में, दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 1,23,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था और चांदी 1,50,282 रुपए प्रति किलोग्राम के नए पीक पर पहुंच गई थी।

इस वर्ष सोने की कीमतों में तेज उछाल आया है, घरेलू हाजिर कीमतों में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, कमजोर अमेरिकी डॉलर, केंद्रीय बैंक की मजबूत खरीदारी और गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स में मजबूत निवेश के कारण सोने की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कुछ अल्पकालिक उतार-चढ़ाव और मुनाफावसूली के बावजूद, आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में तेजी जारी रहेगी।

उन्हें उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और अमेरिकी व्यापार शुल्कों से जुड़ी चिंताओं के कारण 2025 के अंत तक सोना 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर जाएगा।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, "वर्ष के अंत तक, एमसीएक्स पर सोना 1,25,000 रुपए से 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी 1,55,000 रुपए से 1,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है, बशर्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व एक या दो बार ब्याज दरों में कटौती करे और डॉलर दबाव में रहे।"

विश्लेषकों ने कहा, "सरकारी कामकाज ठप होने और नीतिगत अनिश्चितता के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश की तलाश के कारण सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से ऊपर चला गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है।"

फ्रांस और जापान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण डॉलर सूचकांक 98.90 पर पहुंच गया, जिससे कमोडिटी पर दबाव पड़ा।

विशेषज्ञों के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम पर प्रगति की घोषणा और भंडार के उम्मीद से अधिक होने के कारण, तेल 0.67 प्रतिशत गिरकर 62.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

 

 

 

