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मध्यपूर्व में तनाव के बीच गोल्डमैन सैश ने कच्चे तेल के लिए फिर बढ़ाया अनुमान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 12:11 PM

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने 2026 की चौथी तिमाही के लिए कच्चे तेल की औसत कीमतों के अनुमान में फिर एक बार बढ़ोतरी की है।

अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि इस साल के अक्टूबर से दिसंबर अवधि में ब्रेंट क्रूड की कीमत औसत 90 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम औसत 83 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है।

औसत कीमतों में संशोधन की वजह, मध्य पूर्व में लगातार तनाव बने रहने के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित रहना है।

इससे पहले गोल्डमैन सैश ने 2026 की चौथी तिमाही में ब्रेट क्रूड का दाम औसत 80 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम औसत 75 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया था।

इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तनाव के चलते मध्य पूर्व से आने वाला लगभग 14.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल बाजार से बाहर हो गया है।

इसके परिणामस्वरूप अकेले अप्रैल माह में वैश्विक तेल भंडार में 11 मिलियन से 12 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आई है, जो ऊर्जा बाजारों के इतिहास में भंडार में सबसे तेज गिरावट में से एक है।

गोल्डमैन सैश ने वैश्विक तेल बाजार के संतुलन में आए तीव्र बदलाव पर रिपोर्ट में कहा कि कच्चा तेल बाजार 2025 में 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन के अधिशेष के उलट 2026 की दूसरी तिमाही में 9.6 मिलियन बैरल प्रति दिन के घाटे में चला गया है।

गोल्डमैन सैश का अनुमान है कि 2026 की दूसरी तिमाही में वैश्विक तेल मांग में 1.7 मिलियन बैरल प्रति दिन की गिरावट आएगी और पूरे वर्ष के लिए यह गिरावट केवल 0.1 मिलियन बैरल प्रति दिन होगी।

हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बाद, गोल्डमैन सैश ने 2026 की दूसरी तिमाही के लिए ब्रेंट के अपने पूर्वानुमान को औसत 99 डॉलर प्रति बैरल से घटाकर औसत 90 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई के अपने पूर्वानुमान को औसत 91 डॉलर प्रति बैरल से घटाकर औसत 87 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है।

यह गिरावट भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम में कमी और होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से वितरण प्रवाह में सुधार को दर्शाती है।

हालांकि, 2026 की तीसरी तिमाही के लिए ब्रेंट का पूर्वानुमान 82 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई का 77 डॉलर प्रति बैरल पर अपरिवर्तित बना हुआ है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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