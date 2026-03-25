मध्य पूर्व तनाव कम होने के संकेतों के बीच बढ़ी सुरक्षित निवेश की मांग; चांदी 5,200 रुपए चढ़ा

मुंबई, 24 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में जारी तनाव कम होने के संकेतों के बीच मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में थोड़ी तेजी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर संभावित हमलों पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा के बाद भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदों से सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को 999 प्यूरिटी वाला गोल्ड 1,40,420 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले सोमवार को 999 प्यूरिटी वाले गोल्ड की कीमत 1,39,569 रुपए थी। यानी एक दिन में सोने का भाव 851 रुपए बढ़ गया है।

वहीं, अगर चांदी की बात करें तो आईबीजेए के अनुसार, मंगलवार को 999 प्यूरिटी वाली चांदी का भाव 2,24,545 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया, जो बीते सोमवार को 2,19,260 रुपए प्रति किलोग्राम था। यानी एक ही दिन में चांदी का भाव 5,285 रुपए प्रति किलो बढ़ गया है।

बता दें कि आईबीजेए पर पिछले शुक्रवार को 999 प्यूरिटी वाले गोल्ड का भाव 1,47,218 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि 999 प्यूरिटी वाली चांदी का भाव 2,32,364 रुपए प्रति किलोग्राम था। यानी कीमती धातुओं का रेट पिछले हफ्ते से अभी भी नीचे है।

हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने-चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक (शाम करीब 7.51 बजे के करीब) अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 0.06 प्रतिशत (89 रुपए) गिरकर 139171 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। वहीं मई डिलीवरी वाली चांदी 1.28 प्रतिशत यानी 2,887 रुपए की गिरावट के साथ 2,22,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती नजर आई।

मंगलवार को 2 अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना 1,38,411 रुपए पर खुलने के बाद एक समय 1,40,800 रुपए के उच्चतम स्तर पर तो एक समय 1,36,292 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निम्नतम स्तर तक पहुंच गया।

वहीं, 5 मई की डिलीवरी वाली चांदी 2,18,628 रुपए पर खुलने के बाद एक समय 2,27,470 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर पर तो एक समय 2,13,562 रुपए प्रति किलो के दिन के निम्नतम स्तर तक पहुंच गई थी।

गौरतलब है कि खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्षों के चलते पिछले कुछ समय से कीमती धातुओं में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार में मौजूदा बदलाव ऐसे समय में देखने को मिल रहा है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके बावजूद महंगाई को लेकर बनी चिंताओं ने निवेशकों की सोच पर असर डाला है, साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बदलाव न किए जाने की संभावना भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रही है।

साथ ही, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर कई केंद्रीय बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए अपने सोने के भंडार की बिक्री कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे इनकी कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

--आईएएनएस

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