मुद्रा योजना में महिलाओं की बड़ी भागीदारी, 60 प्रतिशत से ज्यादा लोन महिलाओं ने लिए: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए कुल लोन में से 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं ने लिए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में विज्ञान भवन में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की महिलाएं नए-नए व्यवसायों के जरिए अपनी अलग पहचान बना रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज हमारी बेटियां नए बिजनेस में अपनी पहचान बना रही हैं। मुद्रा योजना के तहत 60 प्रतिशत से ज्यादा लोन महिलाओं ने लिए हैं।"

उन्होंने कहा कि महिलाओं की यह भागीदारी न केवल परिवारों को मजबूत बना रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाएं देश की स्टार्टअप क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

वित्तीय समावेशन योजनाओं के प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाया है और उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध कराया है।

उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं का होना इस बात का संकेत है कि भारत के उद्यमिता क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं नई बाधाओं को तोड़ते हुए नए अवसर तलाश रही हैं और देश की स्टार्टअप क्रांति में अहम भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना भारत के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी होगी।

प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बढ़ती चर्चा भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाती है और समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।

'नारी शक्ति वंदन' पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह महिलाओं की आकांक्षाओं को नई उड़ान देगा और जमीनी स्तर से लेकर उच्च राजनीतिक मंच तक उनकी यात्रा को आसान बनाएगा।

उन्होंने बताया कि इस समय देश में 14 लाख से ज्यादा महिलाएं स्थानीय शासन संस्थाओं में शामिल हैं और नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

--आईएएनएस

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