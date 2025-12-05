मदीना-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, अहमदाबाद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

हैदराबाद, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट में गुरुवार को बम की धमकी मिलने के बाद विमान को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया। फ्लाइट संख्या 6ई-58 में कुल 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। विमान ने दोपहर करीब 12:30 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की।

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट हवा में थी तभी इंडिगो को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। अहमदाबाद सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था, इसलिए एहतियातन उड़ान को तुरंत वहां मोड़ दिया गया।

लैंडिंग के बाद सीआईएसएफ के जवानों, स्थानीय पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने विमान की पूरी तरह से तलाशी ली। विस्तृत जांच के बाद कोई संदिग्ध सामान या विस्फोटक नहीं मिला।

फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म 'फ्लाइटरडार24' के मुताबिक, एयरबस ए320 विमान ने मदीना के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट से सुबह 2:10 बजे रवाना होना था, लेकिन यह उड़ान सुबह 5:29 बजे भरी जा सकी। इसे दोपहर 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचना था।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब इंडिगो की कई फ्लाइट्स देशभर के एयरपोर्ट्स, खासकर हैदराबाद से, बड़े पैमाने पर रद्द हो रही हैं।

घटना चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि पिछले तीन दिनों में यह दूसरा मामला है जब इंडिगो की हैदराबाद आने वाली फ्लाइट को बम की धमकी के बाद रास्ता बदलना पड़ा।

2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई-1234 को भी इमरजेंसी में मुंबई डायवर्ट करना पड़ा था। हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टमर सपोर्ट को धमकी वाला संदेश मिलने के बाद विमान को बीच रास्ते में ही मोड़ दिया गया। विमान में 235 यात्री सवार थे और इसे सुरक्षित रूप से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया।

जांच के दौरान विमान को अलग-थलग बे में खड़ा किया गया और सीआईएसएफ एवं बम स्क्वॉड ने पूरा निरीक्षण किया। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित पाए गए।

इससे पहले 23 नवंबर को बहरीन से हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट जीएफ-274 को भी मुंबई डायवर्ट करना पड़ा था। हैदराबाद एयरपोर्ट को ईमेल मिला था कि विमान में बम रखा गया है। मुंबई में विस्तृत जांच के बाद यह धमकी झूठी पाई गई और बाद में फ्लाइट हैदराबाद रवाना की गई।

घटनाओं की लगातार बढ़ती संख्या ने एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। जांच टीमें ईमेल भेजने वालों की पहचान में जुटी हैं और सुरक्षा उपायों को और सख्त किया गया है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस