मोदी सरकार में खेती के लिए मिल रही अधिक बिजली, गेहूं से लेकर धान की एमएसपी बढ़ने से आमदनी बढ़ी : किसान

Nov 27, 2025, 04:42 PM

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में खेती के लिए बिजली की आपूर्ति बढ़ी है। इसके साथ गेहूं से लेकर धान और अन्य फसलों की एमएसपी में इजाफा होने से आमदनी में इजाफा हुआ है। यह जानकारी 9वें ईआईएमए एग्रीमंच इंडिया 2025 में किसानों की ओर से गुरुवार को दी गई।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए नरेला दिल्ली के किसान अशोक कुमार खत्री ने कहा कि मोदी सरकार की सभी योजनाएं काफी अच्छी हैं। खेती का पैसा भी समय से मिल रहा है और पेंशन भी सही समय पर आ रही है। जीएसटी सुधारों से काफी फायदा हुआ है। पहले किसी चीजों को खरीदने में एक लाख रुपए खर्च होते थे, आज केवल 90,000 रुपए में वह काम हो जाता है। इससे सभी लोगों को फायदा मिल रहा है।

पूसा कैंपस में आयोजित 9वें ईआईएमए एग्रीमंच इंडिया 2025 के बारे में खत्री ने कहा कि यहां काफी सारे बीज, खाद्य और खेती का अन्य सामान मौजूद है, जिसकी जानकारी किसानों को दी जा रही है। इससे खेती में फायदा होगा।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ के किसान कंक्षित सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों को काफी सारे लाभ मिले हैं। पहले बिजली की बड़ी समस्या थी, जिससे खेती में परेशानी होती है, लेकिन अब बिजली समय से आ रही है, जिससे किसान समय से खेती कर पा रहे हैं और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है।

राजस्थान के चूरू से आए रुकमान सारण ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी है। छोटी किसानों के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। अब सब्सिडी सीधे खाते में आ रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

नरेला के किसान रणबीर खत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों के लिए बड़े बदलाव हुए हैं। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना किसानों को मिल रहे हैं। वहीं, गेहूं से लेकर धान और अन्य फसलों की एमएसपी में भी काफी इजाफा हुआ है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है।

हापुड़ के किसान राहुल चौहान ने कहा कि मौजूदा समय में सरकार की ओर से किसानों के लिए इस तरह के बड़े मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इससे किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और नई पीढ़ी को भी खेती की ओर आकर्षित करने में मदद मिल रही है।

