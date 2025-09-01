मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट फॉर अमेरिकन स्टडीज के उद्घाटन सेमिनार में भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा हुई

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट फॉर अमेरिकन स्टडीज (एमजेआईएएस) के उद्घाटन सेमिनार में प्रसिद्ध लेखक, विचारक और विदेश नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर (डॉ.) सी. राजा मोहन ने कहा कि आज हमें रणनीतिक धैर्य की आवश्यकता है। भारत को दृढ़ रहना होगा कि हम मांगों के आगे नहीं झुकेंगे, बल्कि बातचीत के लिए तैयार रहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर परिवर्तन के स्रोतों को समझना महत्वपूर्ण है।

सेमिनार का शीर्षक "संवाद और कूटनीति के माध्यम से अमेरिका-भारत संबंधों को फिर से स्थापित करना" था।

यह सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो भारत-अमेरिका नीतिगत संवाद के लिए एक विश्वसनीय, निष्पक्ष मंच के रूप में एमजेआईएएस के शुभारंभ के उपलक्ष्य में, गहन चर्चा और रणनीतिक जुड़ाव के एक दिन के अवसर पर आयोजित किया गया था।

प्रोफेसर (डॉ.) सी. राजा मोहन, एमजेआईएएस के विशिष्ट प्रोफेसर और वरिष्ठ फेलो भी हैं। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, रणनीतिक गहराई और बहुआयामी जुड़ाव का एक मजबूत रिश्ता साझा करते हैं। सहयोग रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों तक फैला हुआ है, जबकि व्यापार और विनियमन की चुनौतियां इस महत्वपूर्ण साझेदारी को आकार दे रही हैं।

अपने गहन विश्लेषण में, डॉ. सी. राजा मोहन ने कहा, "भारत और अमेरिका जिस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज जैसे संस्थान का होना जरूरी है। इस रिश्ते को मजबूत करने और इसे बौद्धिक आधार प्रदान करने में इसका योगदान वास्तव में दीर्घकालिक होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत ने जटिल राजनीति को समझने में पर्याप्त बौद्धिक पूंजी का निवेश नहीं किया है। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के लंबे इतिहास, उसकी सतत राजनीतिक धारा और उसके सांस्कृतिक तौर-तरीकों की गहरी समझ की आवश्यकता है। मूल रूप से, अमेरिकी लोकलुभावनवाद धन के संकेंद्रण के विरुद्ध था, और प्रभुत्वशाली पूंजीवाद विरोधी भावनाएं हमेशा से इतिहास का हिस्सा रही हैं। आज अमेरिका में क्या हो रहा है, यह समझने के लिए हमें उसके इतिहास और उसकी संस्कृति में गहराई से जाना होगा।"

भारत-अमेरिका संबंधों के विभिन्न चरणों पर विस्तृत चर्चा करते हुए, डॉ. राजा मोहन ने कहा, "भारत ने 1960 के दशक में तकनीकी सहयोग और संबंध देखे। यह भूलना आसान है कि पहला भारतीय रिएक्टर, पहला भारतीय उपग्रह, कृषि क्रांति और हरित क्रांति अमेरिकी समर्थन से हुई थी। फिर भी 1971 में, कई अन्य घटनाएं हुईं जिनसे संबंधों में नाटकीय रूप से गिरावट आई। 2000-2005 की अवधि में चार प्रधानमंत्रियों पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने इन बाधाओं को दूर किया, जिन्होंने इस संबंध को फिर से मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक संसाधन समर्पित किए।"

अपनी प्रारंभिक पहल के रूप में, एमजेआईएएस ने सांसदों, राजनयिकों, व्यापारिक नेताओं और शिक्षाविदों को संवाद और कूटनीति के माध्यम से भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया।

प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार, अध्यक्ष, एमजेआईएएस जेजीयू के संस्थापक कुलपति ने अपने स्वागत भाषण में कहा, "हम इस संगोष्ठी का आयोजन ऐसे महत्वपूर्ण समय में कर रहे हैं जब अमेरिका-भारत संबंधों में गंभीर चुनौतियां हैं। वर्तमान परिदृश्य से आगे बढ़ना जरूरी है। हममें से कई लोगों के लिए, जिन्हें अमेरिका के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दुनिया का कोई भी देश हमारे साझा विश्वासों, हमारे साझा मूल्यों, कानून के शासन के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, और उन व्यक्तियों की संभावनाओं में हमारे विश्वास और आस्था के संदर्भ में भारत के जितना निकट नहीं है, जो अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपना और हमारे राष्ट्रों का भविष्य गढ़ सकते हैं। भारत-अमेरिका संबंध न केवल भविष्य के सबसे निर्णायक संबंधों में से एक है, बल्कि मानव जाति के भविष्य को आकार देने का एक अवसर भी है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अनेक विचारों का जन्मस्थान रहा है, और हमें दोनों देशों के साझा असाधारण इतिहास को पहचानना होगा। मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज की स्थापना, अमेरिका में भारत की बेहतर समझ, इस संबंध की जटिलता को समझने और भारत और अमेरिका के बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने का एक प्रयास है।"

विशेष संबोधन और मुख्य भाषण क्रमशः राजदूत नागराज नायडू काकनूर, अतिरिक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, और महामहिम जॉर्गन के. एंड्रयूज, प्रभारी डी'अफेयर्स, वरिष्ठ विदेश सेवा अधिकारी, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिए गए।

दोनों ने मोटवानी जडेजा अमेरिकी अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए जेजीयू को बधाई दी, आशा जडेजा मोटवानी को उनके उदार दान के लिए धन्यवाद दिया, और भारत-अमेरिका संबंधों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

उन्होंने भारत में अमेरिकी अध्ययन के लिए समर्पित एक अग्रणी संस्थान बनाने के ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण की सराहना की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की पहल अकादमिक संवाद को समृद्ध बनाती है।

