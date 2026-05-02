'मत्स्य सागरमाला' कार्यक्रम मछुआरों के लिए सकारात्मक परिणाम दे रहा: राम मोहन नायडू

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को कहा कि मछुआरों से यह सुनकर खुशी हुई कि आधी रात के घोर अंधेरे में तट की ओर जाने वाले मछुआरों को रोशनी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'मत्स्य सागरमाला' कार्यक्रम सकारात्मक परिणाम दे रहा है।

मंत्री ने सोमपेटा मंडल के एर्रामुक्कोम गांव में 'मत्स्य सागरमाला' कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "श्रीकाकुलम संसदीय क्षेत्र में, तटीय सड़क के साथ-साथ, कोल इंडिया के सीएसआर फंड से 1,594 सौर लाइट्स लगाई गई हैं। आज हमने इनका औपचारिक उद्घाटन किया।"

मत्स्य सागरमाला की सौर बत्तियां मछुआरों को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं और मछली पकड़ने के समय नावों को रास्ता दिखा रही हैं।

नायडू ने आगे कहा, "हमने उन्हें आश्वासन दिया कि गठबंधन सरकार उनके उत्थान के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "श्रीकाकुलम वास्तव में अछूते समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। गर्मी से राहत पाने के लिए हमारे खास उधानम नारियल पानी का आनंद लें। हम सभी को इस अनछुए तटीय स्वर्ग के छिपे हुए रत्नों को देखने और खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं।"

इस बीच, केंद्र सरकार का सागरमाला कार्यक्रम, जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना है।

7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर के संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थिति के साथ, भारत में बंदरगाह-आधारित आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं।

सागरमाला का उद्देश्य पारंपरिक, बुनियादी ढांचे पर निर्भर परिवहन से हटकर कुशल तटीय और जलमार्ग नेटवर्क की ओर बढ़ते हुए रसद को सुव्यवस्थित करना, लागत कम करना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

यह कार्यक्रम बंदरगाह आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सतत तटीय विकास पर केंद्रित है, जो न्यूनतम बुनियादी ढांचा निवेश सुनिश्चित करते हुए आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करता है।

--आईएएनएस

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