अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मिश्रित वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल में गिरावट से भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 13, 2026, 09:40 AM

मुंबई, 13 मई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला। सुबह 9:21 पर सेंसेक्स 6 अंक की गिरावट के साथ 74,553 और निफ्टी 10 अंक की मामूली तेजी के साथ 23,390 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार में मिलाजुला कारोबार हो रहा था। मेटल और डिफेंस शेयरों में तेजी थी। निफ्टी मेटल और निफ्टी इंडिया डिफेंस शीर्ष गेनर्स थे। निफ्टी एफएफसीजी, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी फार्मा, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी पीएसई, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी एनर्जी गेनर्स थे। वहीं, निफ्टी आईटी, निफ्टी सर्विसेज और निफ्टी पीएसयू बैंक लूजर्स थे।

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, बीईएल, कोटक महिंद्रा,एलएंडटी, आईटीसी, सन फार्मा, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, टीसीएस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स थे। पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, इटरनल, एनटीपीसी, इन्फोसिस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एमएंडएम टॉप लूजर्स थे।

मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा थ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 228 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,932 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 76 अंक या 0.43 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,015 पर था।

ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी देखी जा रही है। टोक्यो, हांगकांग, सोल, बैंकॉक और शंघाई हरे निशान में थे। जकार्ता लाल निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को मिलेजुले बंद हुए थे। इस दौरान डाओ जोन्स 0.11 प्रतिशत बढ़कर और नैस्डैक 0.71 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं। एफआईआई ने मंगलवार को इक्विटी में 1,959.39 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 7,990.32 करोड़ रुपए का निवेश किया।

कच्चे तेल में कमजोरी देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 100.99 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 1.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 106.53 डॉलर प्रति बैरल पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

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