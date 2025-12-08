अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मैरीटाइम बूस्टर: दक्षिण कोरिया की लीडिंग शिपबिल्डिंग कंपनी एचडी हुंडई तमिलनाडु में बनाएगी नया शिपयार्ड

Dec 08, 2025, 06:27 AM

सोल/नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की लीडिंग शिपबिल्डिंग कंपनी एचडी हुंडई ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने एक नया शिपयार्ड बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित पांच राज्यों का सुझाव दिया था। एचडी हुंडई ने नए शिपयार्ड के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में तमिलनाडु को चुना।

कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए शिपयार्ड की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, राज्य ने एचडी हुंडई को अपना प्रोजेक्ट पार्टनर चुना है। साथ ही, तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी देने की योजना बना रहा है।

एचडी हुंडई ने कहा कि कंपनी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि इस क्षेत्र का तापमान और बारिश का पैटर्न दक्षिण कोरियाई पोर्ट सिटी उल्सान के जैसा है।

रिलीज में कहा गया है कि राज्य में हुंडई मोटर कंपनी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सहित प्रमुख कोरियाई कंपनियां मौजूद हैं। साथ ही, पास की पोर्ट फैसिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर निवेश चल रहा है, जिससे भविष्य में व्यापार विस्तार की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

एचडी हुंडई के एक अधिकारी ने कहा ने कहा, भारत एक ऐसा बाजार है, जिसमें मजबूत वृद्धि की क्षमताएं मौजूद हैं, जिसे शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता अपना समर्थन देती है। हम शिपबिल्डिंग और ऑफशोर सेक्टर को लेकर भारत के साथ सहयोग जारी रखेंगे और इसे विकास के एक नए इंजन के रूप में स्थापित करेंगे।"

भारत सरकार विश्व के टॉप 5 शिपबिल्डिंग और शिपिंग देशों में से एक बनने के लक्ष्य के साथ 'समुद्री अमृत काल विजन 2047' को बढ़ावा दे रही है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

