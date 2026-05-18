अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मारुति सुजुकी ने हरियाणा के खरखौदा स्थित दूसरे प्लांट में उत्पादन शुरू किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 18, 2026, 09:36 AM

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को घोषणा की कि उसने हरियाणा के खरखौदा स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के दूसरे यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

ऑटोमोबाइल कंपनी के अनुसार, दूसरे प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.5 लाख यूनिट है, जिससे खरखौदा प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 5 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो गई है।

इस नए विस्तार के साथ, मारुति सुजुकी की हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और खरखौदा तथा गुजरात के हंसलपुर स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 26.5 लाख यूनिट हो गई है।

कंपनी ने कहा कि पूर्णतः चालू होने पर, खरखौदा प्लांट वैश्विक स्तर पर सुजुकी के सबसे बड़े चार पहिया वाहन मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में से एक बन जाएगा, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 10 लाख वाहन प्रति वर्ष होगी।

ऑटोमोबाइल कंपनी ने पहले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान उत्पादन क्षमता में 5 लाख यूनिट जोड़ने की योजना बनाई थी, और खरखौदा में दूसरे प्लांट का चालू होना इसी रणनीति के अनुरूप है।

वर्तमान में, मारुति सुजुकी खरखौदा प्लांट में कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा और मिड-साइज एसयूवी विक्टोरिस का निर्माण करती है।

खरखौदा प्लांट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में रखी थी।

बढ़ती घरेलू मांग और निर्यात पर बढ़ते फोकस के मद्देनजर मारुति सुजुकी लगातार अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रही है।

इससे पहले मई में, कंपनी ने कहा था कि उसने भारतीय रेलवे नेटवर्क के माध्यम से कुल 30 लाख से अधिक वाहनों की डिलीवरी करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

कंपनी ने आगे बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 में रेल द्वारा की गई डिलीवरी कुल वाहन डिलीवरी का केवल 5 प्रतिशत थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 26.5 प्रतिशत हो गई है।

मारुति सुजुकी इंडिया के शेयरों में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई और दोपहर 2:30 बजे एनएसई पर शेयर 1.97 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ 12,960 रुपए पर था।।

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...