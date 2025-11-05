मारुति सुजुकी ने भारत में 3 करोड़ कार बिक्री का शानदार आंकड़ा किया पार

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को घरेलू बाजार में कुल 3 करोड़ कार बिक्री का आंकड़ा पार करने की घोषणा की।

कंपनी द्वारी दी गई जानकारी के अनुसार, पहले 1 करोड़ कार बिक्री के आंकड़े तक पहुंचने के लिए मारुति सुजुकी को 28 वर्ष 2 महीने का समय लगा, जबकि अगली 1 करोड़ कार मात्र 7 वर्ष और 5 महीने में बेची गईं।

वहीं, 3 करोड़ का मील का पत्थर पहले की तुलना में 6 वर्ष 4 महीने के रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया है, जो कि भारतीय ग्राहकों में ब्रांड की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

कंपनी द्वारा बेची गई कुल 3 करोड़ कार में मारुति ऑल्टो कंपनी का बेस्ट सेलिंग मॉडल रहा, जिसकी कुल 47 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। इसके बाद वैगन आर की कुल 34 लाख यूनिट और स्विफ्ट की 32 लाख से अधिक यूनिट बेची गई हैं। इसके अलावा, कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे ब्रेजा और हाल ही लॉन्च हुई फ्रोंक्स ने भी कंपनी की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार में अपनी जगह बनाई।

मारुति सुजुकी ने अपनी पहली कार आईकॉनिक मारुति 800 एक ग्राहक को 14 दिसंबर 1983 में बेची थी। इसके बाद से कंपनी भारत में कार को लेकर एक लोकप्रिय नाम बन गया। कंपनी वर्तमान में 19 मॉडल में करीब 170 वेरिएंट्स को पेश करती है।

मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा कि यह 3 करोड़ कार बिक्री का मील का पत्थर आंकड़ा उन्हें विनम्रता और कृतज्ञता से भर देता है।

ताकेउची ने कहा, "जब भारत की लंबाई और चौड़ाई की ओर देखता हूं तो सोचता हूं कि 3 करोड़ ग्राहकों ने अपने आगे बढ़ने के सपनों को लेकर मारुति सुजुकी पर अपना भरोसा जताया है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में कार ऑनरशिप अभी भी प्रति 1000 व्यक्तियों पर 33 व्हीकल है, जो कि दर्शाता की विकास की संभावना मौजूद है।

ताकेउची ने कहा, "हमारी यात्रा यहां से भी कई आगे बढ़कर है। हम इकोनॉमी और एनवायरमेंट में सकारात्मक योगदान देते हुए अधिक से अधिक लोगों तक मोबिलिटी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे।"

कंपनी का कहना है कि वह भारतीय परिवारों के लिए अफोर्डेबल और रिलायबल मोबिलिटी का विस्तार करने के साथ इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर अपने ध्यान को केंद्रित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

एसकेटी/