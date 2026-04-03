मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क बढ़कर 5,926 टचपॉइंट तक पहुंचा

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 26 में कंपनी ने कुल 502 नए सर्विस टचपॉइंट जोड़े हैं और यह किसी एक वर्ष में कंपनी द्वारा सर्विस टचपॉइंट जोड़ने का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

इससे भारत में मारुति सुजुकी के सर्विस टचपॉइंट की संख्या बढ़कर 5,926 हो गई है, जो देश के कुल 3,000 शहरों और कस्बों में मौजूद हैं।

नए जोड़े गए टचपॉइंट्स में एरिना और नेक्सा वर्कशॉप, मारुति सुजुकी सेल्स एंड सर्विस पॉइंट्स (एमएसएसपी) और सर्विस-ऑन-व्हील्स शामिल हैं, जो महानगरों, छोटे शहरों और दूरदराज के ग्रामीण बाजारों में ग्राहकों को समान रूप से सेवा प्रदान करने के कंपनी के प्रयास को दर्शाते हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा, "चाहे ग्राहक वर्कशॉप जाना चाहें, घर पर ही सर्विस का विकल्प चुनें, अपने वाहन की सर्विस उन स्थानों पर करवाएं जहां वे अकसर जाते हैं या सड़क यात्रा के दौरान सर्विस सहायता की आवश्यकता हो, मारुति सुजुकी का सर्विस पॉइंट हमेशा उनकी पहुंच में है।"

ताकेउची ने आगे कहा कि कंपनी का इरादा वित्त वर्ष 2030-31 तक अपने नेटवर्क को लगभग 8,000 टचपॉइंट तक विस्तारित करने का है।

वर्तमान विस्तार का पैमाना कंपनी की पिछली विकास गति से बिल्कुल विपरीत है।

कंपनी ने 1983 में अपनी पहली सर्विस वर्कशॉप का उद्घाटन किया था और 1997 तक 1,000 टचपॉइंट तक पहुंचने में लगभग 14 वर्ष लगे थे।

इसके अलावा, ऑटो कंपनी ने मार्च में अपनी खुदरा बिक्री में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि वित्त वर्ष 2026 के पूरे वर्ष की बिक्री पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत बढ़ी है।

इस महीने के दौरान, कंपनी ने कुल 2,25,251 यूनिट बेचीं - जो पिछले वर्ष के इसी महीने में बेची गई 1,92,984 यूनिट्स से अधिक है। घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 1,69,428 यूनिट्स रही, जबकि निर्यात बढ़कर 47,040 यूनिट्स हो गया और अन्य ओईएम को बिक्री 8,783 यूनिट्स तक पहुंच गई।

मारुति सुजुकी के शेयर गुरुवार को बीएसई पर 1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12,632 रुपए पर बंद हुए।

--आईएएनएस

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